La Fundació Pinnae estudia accions legals per la fusió del Banc Mare Nostrum amb Bankia

La Plataforma en Defensa dels Accionistes Minoraris de BMN, encapçalada per la Fundació Pinnae, s'oposa al valor del bescanvi de les accions proposat en el procés de fusió amb Bankia, considerant-la massa baix i es planteja interposar accions legals per lesió als seus interessos. "Davant un escenari de tan baixa valoració, el més adequat hauria estat posposar la fusió", asseguren.

Els accionistes minoritaris lamenten, a més, l'opacitat i carència absoluta d'informació al llarg del procés de fusió per part de la direcció de BMN. Per aquest motiu, la Plataforma també estudia la interposició d'accions judicials per infracció del dret d'informació dels minoristes.

"No entenem com és possible que l'acord de fusió es fixi en 825 milions d'euros quan totes les opinions d'experts van establir un valor mínim per BMN d'entre 1.000 i 1.300 milions d'euros i quan a més es va rebre una oferta de 1.300 milions d'euros Euros fa uns mesos, un 35,6% superior al valor que s'ha acordat ", afirma Martí Solé, president de la Fundació Pinnae. "Si ens haguessin incorporat a la Comissió de Seguiment del procés de fusió tal com ho vam demanar, el Consell d'Administració hauria garantit un procés transparent que no hauria perjudicat tant als minoritaris de BMN. Això suposa un greu perjudici per a l'obra social de la Fundació, de la qual depenen diversos col·lectius de recursos escassos i grups en risc d'exclusió social ", agrega.

La Plataforma denuncia que en les darreres setmanes el Consell d'Administració ha ignorat les propostes de col·laboració en el procés de fusió que Pinnae va oferir a la passada Junta General d'Accionistes, celebrada el passat 5 de maig. En el transcurs de la Junta, Jordi Solé, portaveu de la Plataforma, va lamentar que "el Consell d'Administració no escolti als accionistes minoritaris com és degut i no se’ns ha tingut en compte en la Comissió de seguiment de la fusió". Aquesta actitud, asseguren els responsables de Pinnae, s'ha mantingut des de llavors.

En la Junta General, la Fundació Pinnae va votar en contra de les comptes de l'exercici 2016, perquè "el banc s'ha gestionat aquest últim any amb criteris de gestió pública sense tenir en compte els interessos dels accionistes privats", va dir Jordi Solé als Directius del banc.



La Fundació Pinnae és el cinquè major accionista de BMN, amb un 4,34% del capital social de l'entitat. És una de les quatre entitats fundadores de BMN i la única sense representació en el Consell del Banc.

Recordem que la Plataforma ha creat un blog (https://minoritariosbmn.com) en el què s’informa als minoritaris de les accions realitzades, de les notícies i fets rellevants sobre el procés de fusió, a més de comunicar les seves pròpies iniciatives. També, a través de l'apartat "Únete a la Plataforma", qualsevol accionista pot adherir-se, per així aconseguir que la seva veu sigui escoltada en aquest procés contràri als interessos legítims dels accionistes.



Sobre la Fundació Pinnae

La Fundació Especial Pinnae administra el fons de la obra social de l'antiga Caixa d'Estalvis del Penedès, inclosos els rendiments que es poden obtenir de la seva participació a BMN. La seva finalitat és el desenvolupament d'activitats i programes d'assistència a les persones menys afavorides o amb risc d'exclusió, la dinamització econòmica i la cooperació per al desenvolupament, la inserció sociolaboral, així com la promoció cultural i la preservació del medi ambient i del patrimoni Històric i artístic de la comarca.