El comerç demana que es determini clarament un dia concret per l'inici de les rebaixes

Les associacions PIMEComerç i Retailcat han coincidit en reclamar a les administracions i a tot el sector del comerç que es fixi clarament un dia d'inici de les rebaixes, ja que actualment cada establiment pot començar lliurement aquest període de descomptes. El president de RetailCat, Joan Carles Calbet, ha declarat a l'ACN que "som partidaris que hi hagi un consens en l'inici de les rebaixes i que el millor seria que l'administració faci campanya per difondre quin és el dia d'inici". Per la seva banda, el president de PIMEComerç, Alex Goñi, ha apostat també perquè es determini un dia d'inici de rebaixes, ja que el contrari "provoca inseguretat jurídica entre els comerciants. Actualment, tothom pot fer el que li vingui de gust a Catalunya".

L'Agència Catalana de Consum recomana que "els períodes habituals de rebaixes a Catalunya són del 7 de gener al 6 de març i de l'1 de juliol al 31 d’agost". Tanmateix, aquestes dates no són obligatòries de que el Tribunal Constitucional va anul·lar el 2016 diversos preceptes de la llei catalana de comerç, donant prevalença a la llei espanyola, que no circumscriu la temporada de rebaixes a un període concret.

"Aquest any, certament, hi ha disparitat en l'inici de els rebaixes entre els diferents establiments. Alguns comerços han començat abans i la majoria comencem el divendres 30, un dia abans del previst", ha afegit el president de RetailCat, que assenyala que "són especialment les grans companyies" les que han optat majoritàriament per avançar-se al període de rebaixes tradicional.

"La llei dóna llibertat pel que fa a l'inici de les rebaixes i ja no hi ha dates d'obligat compliment, però seria desitjable i el millor per a tots que hi hagi un consens entre el sector comercial i una unificació en el dia d'inici, de manera que no quedi tant dispers", ha afegit Calbet.

El petit comerç "s'ha sumat al carro"

Segons Goñi, "ens estem equivocant entre tots. Hi ha empresaris que volen fer els períodes de rebaixes marcats i altres que s'hi volen avançar, espatllant-ho tot. Volen que la gent vagi a comprar abans de les rebaixes i també després i això és impossible. Nosaltres mateixos hem estat els culpables de tot això, ja que els grans fa temps que avancen el període de rebaixes, però el petit comerç també s'ha sumat al carro".



A banda, el president de PIMEComerç ha afegit que tenir dos període de rebaixes "no funciona. Calen més períodes i més curts per donar més flexibilitat al petit comerç, ja que les grans marques s'acullen a la llei espanyola". En aquest sentit, ha recordat l'experiència del Black Friday de finals de 2016, que va avançar el període de rebaixes tradicional abans de la forta temporada de vendes de Nadal. "Va anar molt malament. Les rebaixes són per treure estocs".

"Demanem que torni la normalitat i que s'apliqui el que deia la llei catalana, però és que actualment ningú pot dir res a un gran magatzem perquè faci rebaixes. Demanaríem que la normativa catalana fixi això i acabi amb aquesta indefensió jurídica, però sembla que la futura llei catalana de comerç que s'està tramitant al Parlament no pot aclarir res. I si ho fes, acabaria al Tribunal Constitucional", ha conclòs Goñi.