Reclamen el cessament immediat de la crema de residus a la cimentera Uniland dels Monjos

Un grup de 16 veïns de Santa Margarida i Els Monjos i el col.lectiu ecologista Bosc Verd-Ecologistes de Catalunya (EdC) han reclamat avui que la cimentera Uniland deixi de cremar de forma immediata residus urbans i fangs després de la resolució emesa pel comitè de compliment del Conveni d'Arhus de Nacions Unides que es va fer públic la setmana passada.

El comitè ha dictaminat que el procés d'autorització ambiental que va dur a terme la Generalitat l'any 2010 per a permetre que Uniland pogués cremar residus urbans i fangs no va tenir “la transparència necessària i no va seguir de forma correcta els tràmits legalment establerts impedint que els veïns tinguessin la informació adequada”.

Dídac Gallego, un dels portaveus dels veïns de Santa Margarida i Els Monjos, ha explicat que “ha quedat demostrat que el procés no va ser correcte i, per tant, la crema de residus està en situació d'il.legalitat”. Gallego ha indicat que “es van saltar de manera evident el pas d'informar al veïnatge. L'anunci que es va publicar en el seu dia va ser ridícul i ple d'equívocs”.

Jordi Asensi, membre de Bosc Verd, ha assenyalat que “a partir d'ara iniciarem una campanya de difusió a tota la comarca explicant el tema. També introduirem mocions en els plens municipals dels ajuntaments demanant el seu recolzament”. La primera moció es debatrà, precisament, en el ple municipal de Santa Margarida i Els Monjos el proper dilluns. Tant els veïns com els membres de BoscVerd s'han mostrat “escèptics” sobre el poscionament de l'equip de govern mongenc en aquest tema.

“S'haurà de tenir en compte”

Per la seva banda, l'alcaldessa de Santa Margarida i Els Monjos, Imma Ferret, ha declarat també avui que “estem davant un tema que és competència de la Generalitat i no pas de l'Ajuntament. Desconec quin valor jurídic té la resolució del comitè de compliment del Conveni d'Arhus, però estem davant d'un posicionament de les Nacions Unides i, per tant, s'haurà de tenir en compte d'una manera o d'una altra”.

Ferret ha recordat que des de l'Ajuntament es controla Uniland seguint els paràmetres i competències que té cada administració pública. El control dels elements contaminats de la cimentera és competència de la Generalitat que realitza medicions periòdiques els resultats dels quals transmet posteriorment al mateix Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos.