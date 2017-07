Bellvei desencalla l'electrificació del polígon els Masets i confia que les primeres empreses s'hi instal·laran el 2018

Els promotors Can Estella, la Junta de Compensació els Masets i Prohmar Parc han signat un conveni amb Endesa per acabar les obres d'electrificació dels polígons 8, 11 i 13 de Bellvei, a la zona dels Masets. En el cas dels sectors 8 i 12, també s'ha garantit la connexió amb el clavegueram i l'adequació de l'accés des de la carretera N-340. Segons ha informat l'Ajuntament, la previsió és que les obres estiguin acabades en un termini màxim d'un any i mig, amb un pressupost proper als 3 MEUR. L'alcalde Fèlix Sans confia que les primeres empreses podran implantar-s'hi durant el 2018. Es desencallarà així una situació d'aturada que s'arrossega des del 2015, quan l'Ajuntament va denunciar que havia rebut les obres sense els serveis mínims necessaris per acollir activitat econòmica.

El consistori lamenta que fa dos anys algunes empreses que havien mostrat interès en instal•lar-se als Masets es van acabar fent enrere degut a la manca de llum i de connexió al clavegueram. Amb l'anunci de les obres per resoldre les deficiències, el govern assegura que ja hi ha empreses que s'han interessat de nou per ubicar-se a la zona i vaticina que en breu s'atorgaran les primeres llicències d'obra.