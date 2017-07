Un estudi assenyala "la responsabilitat social" com l’element dèbil de les empreses penedesenques

“L’orientació al client” és l’element més ben valorat de la cultura empresarial penedesenca i “la responsabilitat social”, el que menys. Així ho indica l’estudi presentat aquest matí a l’edifici de l’Enològica per l’Institut d’Intangibles, de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP).

Respecte la part positiva de l’orientació al client, el concepte més ben valorat és el de la gestió regular de queixes i reclamacions; mentre que en la part negativa de la responsabilitat social, l’aspecte menys valorat és l’anàlisi dels grups d’interès interns.

Segons han explicat Esteban Sitges i Emilio Moral, membres de l’Institut d’Intangibles, els indicadors s’han extret després d’entrevistar-se amb quinze empreses de referència del Gran Penedès, que compten totes elles amb més de trenta empleats i que són de diferents sectors i de diversos punts del territori. Com a punts comuns, han explicat que els tres elements que més preocupen a les pimes penedesenques són “el dia a dia, el comportament dels seus empleats i la gestió dels canvis”.

Tan Sitges com Moral han explicat que el seu estudi pretén detectar els punts forts i febles de les gestions estratègica, del capital humà, sostenible, de qualitat i del client de les empreses; i a partir d’aquí oferir una sèrie de recomanacions per reconduir aquelles situacions que no es consideren apropiades. Tot plegat pretén definir la cultura d’empresa, el que defineixen com “el conjunt de sabers, ideologies i pautes de conductes d’una organització, incloent-hi els mitjans materials que fan servir els seus membres per comunicar-se entre si i resoldre necessitats de tot tipus”.

Els representants d’Institut d’Intangibles han assegurat que “els resultats fets amb aquestes empreses referents ens marquen un enorme potencial de millora en resultats i sostenibilitat; i aquest model pot ajudar a prioritzar i establir criteris de decisió a la resta de pimes del Gran Penedès”.

Per part de la FEGP, tan el president adjunt Santi Carda com el secretari general Isidre Also, han valorat molt positivament l’estudi “per tot el que ens pot aportar”. En aquest sentit, Carda ha matisat que “sempre he pensat que en una empresa és important disposar del salari econòmic, però també ho és el salari emocional, i el diagnòstic d’aquest estudi és en aquest sentit”.