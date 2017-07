La Història del Jazz en música viva, és una de les grans propostes del Vijazz 2017

El febrer de 1917 es realitzava la primera gravació d’un disc de jazz. Han passat cent anys i el jazz continua sent un univers inesgotable d’estils, ritmes, veus i instrumentistes. El festival Vijazz d’enguany, en serà una bona mostra. El programa, continua apostant per apropar al públic, grans i noves figures del jazz, esdevenint una cita ineludible del calendari de concerts i festivals de jazz a nivell europeu.

Entre les estrenes europees, el festival proposa, pel primer dia, ‘Jazz- The Story, Celebrating 100 years recording’, cent anys enregistrant. Una proposta que és la Història del Jazz en música viva, des del primitiu so de New Orleans, fins al jazz electrònic. “Un veritable homenatge i atractiu concert per qui vulgui introduir-se en el jazz”, comenta en Pere Pons, l’actual director artístic del festival, que ha substituït, després de deu anys, a Carlos Ocaña. “El relleu és tot un repte -comenta- per la impecable feina i el nivell que ha anat guanyant el Festival”. El nou director artístic, conegut crític i periodista musical, que compagina la implicació amb el Festival amb la de programador de la sala Jamboree de Barcelona, ens ha avançat a EIX DIARI, novetats per l’any vinent: “altres espais i més carrer”, ha declarat.

Enguany, a més, el programa, que manté el cicle “Elles el Jazz”, on part del benefici és una aportació a l’entitat La Ginesta, de lluita contra el càncer de mama, de Vilafranca del Penedès, és un programa amb una marcada presència femenina. “Són el signes dels temps”, explica Pons al respecte. I és que les veus i les instrumentistes hi seran tot el cap de setmana. Des de la primera actuació, amb Violetta Curry, representant de la música negra, que actuarà al costat de Jaume Vilaseca, fins a Dianee Reeves, la veu més elegant del jazz actual i guanyadora de cinc premis Grammy, que tancarà el Festival el diumenge.

A més, Andrea Motis, amb la nova proposta a sis veus de Joan Chamorro, la madrilenya Mayte Alguacil, i les diverses instrumentistes i veus de cada una de la resta de propostes, entre elles The James Brown Original Band, també amb vocalista femenina; l’única banda, amb instrumentistes i veus originals, que repassaran el millor del repertori del rei del soul. Un programa complert, per maridar, perfectament, amb una gran oferta de vins, caves, i diversitat de propostes culturals durant tot el cap de setmana.

Joan Tarradas, president de l’associació Tastavins Penedès, l’acadèmia bàquica més antiga de l’Estat, creada al 1965 i organitzadora del Festival Vijazz, és tot un amant del vi i de la cultura. De les seves paraules, només neixen elogis. I de les seves emocions es percep un gran entusiasme per la divulgació de la cultura del vi, al costat, sempre al costat, de la Cultura. És un incessant apassionat de les petites coses, que produïdes a casa, són capaces de produir-nos el més gran dels gaudi. Per això, des de que es va estrenar en la presidència de l’Acadèmia, ara fa deu anys, el Vijazz, ha estat una realitat. “Al costat -ens recorda- de l’Espai Penedès”, l’aparador de vins que l’entitat gestiona a Barcelona. Per Tarradas, la paraula ‘genial’, sintetitza el festival. La màgica combinació del vi maridat amb el jazz, i davant mateix d’ una explosió de sabors, aromes i colors, com és la suma de totes les propostes que ofereix el festival, només es pot resumir en la genialitat. Per la qualitat, les millores figures del jazz; per la quantitat, fins a 42 cellers i productors; i “perquè al 2016, durant tot el festival, només es van trencar sis copes!”, exclama.

L’objectiu del Vijazz no és altre que oferir el millor dels vins i caves del Penedès, de la mà d’un programa musical i cultural a l’alçada. Una parella perfecte, en la que es troben els cinc sentits... i sinó, veniu, toqueu, sentiu, veieu, oloreu... proveu i hi tornareu.

El programa complert: http://vijazzpenedes.com/