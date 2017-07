Facua denuncia cinc bancs per dificultar les reclamacions de la clàusula sòl

Facua-Consumidors en Acció ha presentat una denúncia davant el Banc d'Espanya i el Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat contra cinc entitats bancàries per posar dificultats als usuaris que reclamen la devolució de les clàusules sòl. Concretament, la denúncia s'ha presentat contra el Banc Sabadell, Unicaja Banco, Banc Popular, Espanya Duero i Caixa Rural de Navarra per "traves que han anat inventant les entitats bancàries per intentar eludir la seva obligació de retornar unes quantitats que mai havien de cobrar", segons ha indicat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.

Segons recorda l'entitat, tretze bancs ja havien estat denunciats anteriorment per Facua per irregularitats relacionades amb les clàusules sòl, gairebé en tots els casos per posar traves als usuaris per recepcionar-los les seves reclamacions. Ara, la nova denúncia presentada incorpora noves traves que "han anat inventant les entitats bancàries per intentar eludir la seva obligació de retornar unes quantitats que mai havien de cobrar".

L'entitat detalla que el Banc Sabadell després d'exigir omplir un formulari específic de l'entitat per reclamar la clàusula sòl, ara comunicant als usuaris que la presentació de la sol·licitud no és obligatòria, "la qual cosa suposa un canvi de criteri que deixa indefensos als consumidors, que desconeixen de quina manera han de dirigir-se al banc perquè la tramitació de la seva sol·licitud no impliqui una demora innecessària".

En el cas d'Unicaja Banco, l'entitat denuncia que està exigint als usuaris que indiquin la numeració completa del préstec sobre el qual desitgen realitzar la reclamació i considera que és una exigència "abusiva", ja que es tracta d'una informació de la qual disposa el banc, segons apunta.

Pel que fa al Banc Popular, l'entitat assegura que primer exigeix que la documentació sigui remesa per correu electrònic a l'entitat per part dels usuaris que reclamen la devolució de la clàusula sòl i, posteriorment, respon als e-mails dient que han d'enviar la documentació per correu postal. Segons l'entitat, es tracta d'una "basta estratègia" amb la qual el banc "només intenta dilatar el procés i fer desistir als usuaris de les seves reclamacions".

Sobre Espanya Duero, assegura que es nega a atendre les reclamacions dels consumidors que ja havien reclamat abans de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, dictada el 21 de desembre de 2016, i als quals únicament se'ls va eliminar la clàusula sòl però no se'ls va retornar els diners cobrats de més. I, finalment, l'entitat considera que Caixa Rural de Navarra interpreta "d'una manera particular" la jurisprudència del Tribunal Suprem respecte a la clàusula, "com si aquesta no afectés la seva activitat comercial i, en conseqüència, no li correspongués ni anul·lar la clàusula ni retornar cap quantitat de diners".

Facua demana tant al Banc d'Espanya com al Ministeri d'Economia que investiguin aquests bancs i els que havien estat denunciats amb anterioritat, "amb el propòsit de garantir que els consumidors que desitgin reclamar les quantitats cobrades per la clàusula solc de la seva hipoteca no vegin limitat el seu dret". L'entitat ha apuntat que ni el Banc d'Espanya, ni l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan), ni el Ministeri d'Economia han comunicat públicament l'adopció de mesures per fer front a les "irregularitats" financeres. Així mateix, segons assegura, les comunitats autònomes tampoc han anunciat "sancions contundents" contra la banca.

Facua ha indicat que gairebé 23.000 hipotecats s'han unit a la plataforma de l'entitat per assessorar-se sobre com reclamar els diners de la clàusula sòl i el cobrament abusiu de les despeses de formalització de les seves hipoteques.