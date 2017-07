El Ministeri d'Agricultura aprova els primers dotze caves que es podran vendre amb el distintiu 'Paratge Qualificat'

El Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha donat el vistiplau als primers dotze caves que es podran vendre amb el distintiu 'Paratge Qualificat', creat fa un any per la DO Cava com una etiqueta especial per identificar els productes de màxima qualitat. Els caves autoritzats són elaborats per Torelló, Alta Alella, Juvé & Camps, Freixenet, Vins El Cep, Gramona i Castellroig. Alhora, Agricultura també ha aprovat tres caves de Codorniu i dos de Recaredo. A partir d'ara, les empreses que han rebut l'autorització del ministeri hauran de presentar les seves etiquetes al Consell Regulador de la DO Cava, que serà l'encarregat de concedir l'aval definitiu per a què el producte pugui sortir al mercat.

En concret, els paratges aprovats pel Ministeri són les finques Vinyes de Can Martí (Torelló), Vall Cirera (Alta Alella), La Capella (Juvé & Camps), Can Sala (Freixenet), Can Prats (Vins El Cep), Font de Jui (Gramona), Terroja (Castellroig). Pel que fa a les dues finques de Recaredo, les autoritzades són Turó d'en Mota i Serral del Vell, mentre que els paratges de Codorniu que han rebut l'aval són La Pleta, El Tros Nou i Fideuera

El distintiu 'Paratge Qualificat' és un projecte que la DO Cava va presentar fa un any. Per poder comercialitzar ampolles amb aquesta etiqueta, cal que el cava estigui elaborat amb raïm de vinyes d'una antiguitat mínima de 10 anys, les quals han de ser veremades manualment, i han de tenir un rendiment màxim de 8.000 quilos per hectàrea. Al mateix temps, l'ampolla ha de tenir una fermentació mínima de 36 mesos.

Segons va avançar el president de la DO Cava, Pere Bonet, en una entrevista a l'ACN, hi ha hagut 24 elaboradors interessats en obtenir l'autorització per comercialitzar cava amb aquest nou distintiu. Per ara, només la meitat han rebut el vistiplau.