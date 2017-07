Propostes enoturístiques al Penedès per acabar la jornada d’una manera diferent

Els estius és aquella època de l’any que augmenta l’ociositat. Segurament perquè s’allarguen els dies i la temperatura permet fer més activitats a l’aire lliure que a la resta de l’any o senzillament perquè es fan vacances. Una bona manera d’acabar un dia, com a alternativa o complement a l’activitat de sol i platja, seria rematar la jornada amb diferents propostes de cap vespre que aglutina la web d’Enoturisme Penedès.

Aquest projecte, gestionat pel Consorci de Promoció Turística del Penedès, divulga la cultura el patrimoni vitivinícola de l’àmbit del Penedès. A la seva web es poden trobar diferents propostes i reservar places per a experiències per aquestes setmanes just abans de les vacances. És una manera idònia de comprovar que el territori ofereix activitats tan diverses i originals. Com la que es pot trobar el dia 15 de juliol, amb el maridatge astronòmic de la Nit d’Estrelles dels Cellers Torres, una excel·lent excusa per unir el coneixement dels estels amb un altre univers: el del tast de vins i caves. Tots els dissabtes de juliol es pot viure la Posta de Sol entre les Vinyes de ca n’Estella, una perfecta proposta per acabar al dia en una bucòlica finca que té una masia del 1800. Parlant de postes de sol, també s’ofereix la possibilitat d’una Visita Guiada al Campanar de Vilafranca, amb degustació inclosa d’un vi de la D.O. Penedès, mentre cau el sol. La Caminada Eno-gastronòmica que organitza Cal Feru, el dia 15 de juliol arriba a la setena edició, és una proposta ideal per fer una passejada i un tast des de la tarda fins a pràcticament la mitjanit.

En aquestes experiències enoturístiques també es poden trobar combinacions de tastos amb música. Com és el cas del XV Festival de Música a les Vinyes al Castell de Subirats programat pels 22 i 29 de juliol, l’Estiu, Concert, Terrassa i Mirador de Cuscó de Berga pel dia 29 de juliol, el cicle de propostes per a tot el juliol de la Terrasseta Multicultural Rimaires que organitza Cava Guilera, sense oblidar el Festival Vinyasons de Codorniu a Sant Sadurní, del dia 16 de juliol.

De fet, el mateix portal ja et proporciona l’apart de 15 Idees Per Fer les Nits d’Estiu al Penedès. En definitiva, són propostes que es poden trobar en aquest àmbit, sota el segell d’Enoturisme Penedès, a molt pocs quilòmetres de distància d’allà on visquem. Són excel·lents idees que combinen els tastos de vi o cava, amb activitats purament culturals o d’altres que són completament diferents però sense cap mena d’esforç poden complementar qualsevol capvespre de juliol.