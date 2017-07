L'augment de l'enoturisme consolida la segona edició de La Verema del Cava

Al 2016, l’enoturisme va créixer a tot el territori espanyol en un 21% respecte l’any anterior, xifra récord que ratifica la bona salut que té el turisme del vi. Per satisfer aquesta demanda, un selecte grup de cellers elaboradors de Cava del Penedès s’ha agrupat per oferir una proposta única: activitats enoturístiques molt singulars en època de verema. Agustí Torelló Mata, Codorniu, Freixenet, Giró Ribot, Gramona, Juvé & Camps, Llopart, Mestres, Segura Viudas, Sumarroca, Torelló i Vilarnau obriran les portes els caps de setmana de setembre per apropar les vinyes a tothom.



Activitats com la premsada de raïm, tallers de cata, concerts de música en viu entre els ceps, sortides amb bicicleta per la natura i safaris fotogràfics per les vinyes són algunes de les propostes enoturístiques. En un entorn tan bucòlic com el vitivinícola, La Verema del Cava té com a valor afegit un complement gastronòmic ofert per restaurants de nivell ubicats al Penedès, que maridaran les seves propostes culinàries amb Caves. Per aquells que vinguin de més lluny i vulguin descobrir els cellers, les Masies del Penedès s’adhereixen al projecte oferint allotjaments singulars a plena natura.



La Verema del Cava ratifica, en aquesta segona edició, l’aposta dels cellers productors de Cava per treballar l’enoturisme i permetre als visitants experimentar i conèixer de primera mà l’entorn on neix i s’elabora el Cava. La iniciativa, impulsada per l’Institut del Cava, se suma al seguit de propostes suggerents ofertes pels cellers de tot el país, que fan que el Penedès es converteixi en una destinació remarcada dins de les Rutes del Vi de l’Estat Espanyol, rebent 486.388 visitants al 2016 i liderant així l’enoturisme a Catalunya.