El Govern i 110 entitats signen el Pacte per a la Reforma Horària

110 entitats i el Govern han signat aquest dilluns el Pacte per a la Reforma Horària, un acord per impulsar d’ara al 2025, mesures que afavoriran la racionalització dels horaris dels ciutadans per instaurar hàbits més saludables i tenir més facilitats per conciliar la vida laboral i familiar, entre altres. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat que en el moment actual, cal ser ‘’sobirans’’ amb el temps i aprofitar l’‘’oportunitat’’ per administrar-lo d’una nova manera. El Pacte ha trobat l’acord d’institucions, patronals, sindicats i altres entitats, però no ha estat signat pels grups de l’oposició que creuen que els objectius estan ‘’lluny de les expectatives ciutadanes’’.