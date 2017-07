Vilafranca, primer destí enoturístic en connectar amb el turista digital a través de la senyalització intel·ligent

Aquest matí l’Ajuntament de Vilafranca ha presentat la nova senyalització turística intel·ligent del nucli històric. La presentació ha anat a càrrec de l’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, de la regidora de Promoció Turística, M. Dolors Rius, i del gerent de Sismotur, l’empresa contractada per a l’aplicació de la senyalització intel·ligent, Augusto Ramos.

La regidora explicava que la renovació de la senyalització turística de Vilafranca inclou tres línies d’actuació. D’una banda s’ha homogeneïtzat la senyalització turística del nucli històric de la ciutat, substituint els senyals dels edificis patrimonials per uns altres d’acer corten, amb una explicació de l’edifici en 4 idiomes, i amb codi QR per accedir a una informació més detallada a través del mòbil. En total s’han instal·lat 45 senyals en edificis històrics i patrimonials.

Per altra banda, s’han instal·lat 70 senyals adossats a terra, indicatives del recorregut de les rutes Modernista i Medieval. També s’han instal·lat algunes petjades del futur Camí del Vi que portaran a la Torre de les Aigües.

I finalment, i com a element emblemàtic de la nova senyalització, s’ha aprofitat la infraestructura de senyalització turística existent per a la instal·lació de beacons, que permet adaptar la instal·lació a la senyalització intel·ligent. Els beacons estan protegits contra les inclemències del temps i contra possibles actes vandàlics, i s’han instal·lat en 18 pals de senyalització turística del nucli històric i en la senyalització de la Casa de la Festa Major i dels claustres dels Trinitaris i de Sant Francesc.

M. Dolors Rius ha explicat que el projecte d’aquesta nova senyalització es va presentar a la Diputació de Barcelona en la convocatòria de subvencions de 2016 i que ha estat subvencionat amb 34.000 euros, és a dir, 2/3 parts del cost total.

La regidora ha destacat que Vilafranca és la primera destinació turística a Catalunya que aplica la tecnologia inventrip. “S’ha fet un treball molt important per abocar tota la informació turística en aquesta plataforma. A la pràctica serà com tenir l’Oficina de Turisme al mòbil. Només cal descarregar-se l’aplicatiu. La tecnologia no consumeix dades perquè el mòbil es connecta a través de bluetooth”, comentava Rius.

Augusto Ramos, per la seva banda, ha explicat que els beacons són una nova tecnologia que desenvolupa el concepte d’Internet de les coses. “Amb aquesta tecnologia, disposem d’informació actualitzada les 24h, els 365 dies, en l’idioma del turista i gratuïtament. L’Oficina de Turisme és el mateix territori”. L’aplicació també dóna visibilitat a tot el sector turístic: restaurants, allotjament, serveis turístics, establiments comercials, propostes a l’entorn de Vilafranca, etc.

Per la seva banda, l’Alcalde Pere Regull ha afirmat que Vilafranca té potencial per atraure “un turisme de qualitat, que porti beneficis que ens permetin mantenir la qualitat de vida i que no comporti problemes. Aquest turisme ha de deixar diners que ens permeti reinvertir-los en la millora de la ciutat en benefici dels mateixos vilatans”.

Vilafranca del Penedès se suma a altres destinacions que ja disposen de senyalització turística intel·ligent connectada amb inventrip, com la Ruta del Vi Ribera del Duero, Sanxenxo, Eivissa, Cambados, las Palmas de Gran Canaria, Màlaga... A Catalunya, només Santa Susanna, a la costa del Maresme, la posa en marxa la setmana vinent.