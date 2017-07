Les autoescoles alerten davant el Parlament que el ''col·lapse'' dels examinadors no s'acabarà amb la vaga

Raül Viladrich i Joan Sala, president i vicepresident de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC), ha alertat davant la comissió d'Interior del Parlament que la vaga dels examinadors de la Direcció General de Trànsit no explica el ''col·lapse'' que viuen les autoescoles i els alumnes que aspiren a treure's el carnet de conduir. El problema és ''estructural'' i ve des de l'any 2011 quan les vacants per jubilacions del cos dels examinadors no es cobreixen. A més, a partir del 2013, quan la DGT recull la directiva europea de l'examen de qualitat, que limita a 13 proves al dia per examinador en comptes de les 16 que hi havia fins aquell moment, les cues per treure's el carnet van en augment. Sala ha advertit als diputats que si a partir del 4 de setembre els examinadors compleixen en la seva amenaça de convertir la vaga en indefinida moltes de les 934 autoescoles catalanes hauran de tancar.

Els dos representants de la FAC han rebut el suport dels diputats de la comissió d'Interior tot i que cadascun d'ells ha reconegut que el Parlament no tenia cap tipus de competència per poder resoldre la manca d'examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Viladrich i Sala han fet una intervenció per explicar els antecedents que han permès arribar aquesta situació que en diferents moments de la compareixença han qualificat de ''límit'', de ''col·lapse'' i ''crítica'' per a les 934 autoescoles que hi ha a Catalunya.

Des del 2011 les vacants per baixes o jubilacions del cos d'examinadors no es cobreixen per part de les autoritats de la DGT. Des del 2013, quan a l'estat espanyol s'aplica la directiva europea per regular ''l'examen de qualitat'' i es limita el nombre de proves per examinadors de 16 a 13, la situació empitjora i multiplica les cues d'alumnes a les autoescoles.

El 2014 es va posar en marxa un sistema d'examen que limitava en determinades demarcacions el nombre de proves per examinador que en el cas de Barcelona i Girona es va establir en 4 per dia i en el cas de Tarragona a 6 per dia. A Lleida no es va aplicar aquesta mesura. L'objectiu de la iniciativa era garantir una data concreta de la prova per alumne.

Viladrich ha explicat que el resultat va ser molt positiu i ha facilitat una xifres per demostrar-ho. En el cas de Barcelona aquest nou sistema va permetre passar de 122.000 proves l'any 2014 a 135.000 proves el 2016 i en el cas de Girona es va passar de 16.090 proves el 2014 a 16.593 proves el 2015.

Tot i aquesta millora en les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona, aquest model transitori que es va posar en marxa per superar un problema temporal entre les prefectures de la DGT i les autoescoles, està en dubte després que l'Autoritat Catalana de la Competència hagi incoat un expedient sancionador a les prefectures de trànsit i de les autoescoles perquè és un acord que atempta a la lliure competència. El diputat del PP, Alberto Villagrasa, s'ha mostrat convençut que aquest expedient sancionador serà finalment desestimat per l'Autoritat Catalana de la Competència.

El president de l FAC ha recordat que el 10 de maig passat, Gregorio Serrano, director de la DGT, reconeixia que calia donar entrada a 176 examinadors nous i també reconeixia que hi havia problemes en 10 demarcacions espanyoles, entre elles les quatre de Catalunya.

El decret llei de 7 de juliol on s'anuncien 505 noves places no donarà resposta aquest mal endèmic de manca de recursos humans entre el cos d'examinadors perquè d'aquestes 505 places, 435 són per cobrir promocions internes i només 70 són places de lliure accés, insuficients perquè ni tan sols cobreixen les jubilacions d'aquest any que són 77.

Les autoescoles han convidat als diputats a participar en la manifestació del 24 de juliol que es preveu realitzar a Madrid per exigir a la DGT una solució i una sortida pel conflicte dels examinadors.

Joan Sala ha advertit que si realment a partir del 4 de setembre els examinadors compleixen en la seva amenaça de passar d'una vaga parcial a una vaga indefinida moltes de les 934 escoles que hi ha actualment a Catalunya no podran ''suportar'' aquesta situació hi hauran de tancar.