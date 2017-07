Privalia, condemnada a readmetre un treballador acomiadat per cuidar de la seva dona amb càncer

El Jutjat Social 21 de Barcelona ha condemnat l'empresa de venda online Privalia a readmetre i indemnitzar un extreballador a qui va acomiadar per les seves freqüents absències per cuidar de la seva dona malalta amb càncer de mama, segons ha informat el Col·lectiu d'Advocats Ronda. L'home va ser despatxat el juliol del 2015 per "causes disciplinàries" després d'utilitzar al llarg de quatre anys dies de vacances i permisos per acompanyar la seva esposa al metge. De fet, deu dies abans de ser destituït va sol·licitar un permís de dos dies per atendre un ingrés hospitalari d'urgència. El titular del jutjat ha declarat nul aquest acomiadament perquè vulnera "el dret fonamental a la no discriminació" i considera que aquesta circumstància personal del treballador "en cap cas pot ser una causa d'acomiadament". Per això, obliga Privalia a readmetre el treballador i a indemnitzar-lo amb 15.265 euros per danys i perjudicis.

A més, també se li haurà d'abonar l'import del sou que va deixar de cobrar des de l'acomiadament (89.157 euros) i els deutes salarials (poc més de 3.000 euros). En la sentència, el jutge considera que l'empresa "no aconsegueix acreditar una justificació objectiva i raonable de la causa de l'acomiadament" de M. A. B. P., sinó que es manté oculta la veritable causa. L'home va ser despatxat el juliol del 2015 –encara que va rebre un preavís amb quatre mesos d'antelació- amb una carta on se li comunicava un "acomiadament disciplinari" per un suposat "rendiment per sota dels paràmetre mínims de qualitat". Segons el jutge, els motius de l'empresa no tenien cap justificació "objectiva i raonable" ja que diversos informes i un testimoni corroboraven que el seu rendiment a la feina era "correcte". Per tant, aquesta no era la veritable causa de l'acomiadament sinó les seves absències per culpa de la malaltia de la seva dona i, per tant, es considera l'acomiadament del treballador de "discriminatori".