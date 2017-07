El Vijazz celebra el seu creixement conscient que ha d’evitar el risc de la massificació

55.000 assistents, cinc mil més que al 2016; un 8% més de vendes en tiquets de degustació; concerts plens en els quatre concerts de cap de cartell; o més de 1.800 places venudes a les sales de tast. Són algunes de les dades que mostren el creixement constant del Banc Sabadell Vijazz Penedès, fet que celebren els organitzadors però que els fa estar alerta per evitar caure en els perills de la massificació i morir d’èxit.

Així ho han explicat aquest matí a l’Ajuntament de Vilafranca, Joan Tarrada, president de Tastavins Penedès, l’entitat organitzadora; Pere Pons, director artístic del certamen; i Pere Regull, alcalde de Vilafranca.

Tarrada ha assegurat que enguany “ha estat una edició genial, amb un impacte mediàtic sense precedents”, tot explicant que el perfil del visitant són persones de 47 anys i que aproximadament un de cada quatre són estrangers.

El president de Tastavins Penedès, però, ha alertat que “si segueix venint més gent haurem de fer més coses i adequar-nos, perquè, per exemple, necessitarem més places d’aparcament, el que significa que estem començant a tocar sostre”. Tarrada també ha mostrat preocupació per la climatologia: “fins ara no ha passat mai, però si algun cop coincideix que ens plou els dies de certamen tindran un greu problema econòmic per cobrir totes les despeses”.

El director artístic Pere Pons, que enguany debutava en el càrrec en substitució de Carles Ocaña, ha manifestat que “el festival situa Vilafranca al mapa a nivell artístic mundial, és un orgull”, tot subratllant que “els artistes que han anat venint tenen un gran record i això fa que tinguem oferiments per venir”.

Finalment, l’alcalde Pere Regull ha destacat la importància de la “col·laboració entre l’administració pública i privada” en l’èxit d’un certament que ha qualificat de “molt positiu per a la promoció de la música i el vi”. No obstant, el batlle vilafranquí ha matisat que “comencem a tenir perill de massificació, ho hem de saber gestionar per no perdre la qualitat, hem d’intentar que no se’ns escapi de les mans”.

Per altra banda, també s’ha avançat que l’any vinent hi haurà un nou espai de concerts, amb un altre escenari en un lloc encara per determinar al centre de la vila; i també la participació de totes les escoles de música de la Vegueria Penedès.

El que no canviarà al 2018, però sí al 2019, són les dates. El Vijazz se celebrarà del 6 al 8 de juliol i se solaparà, altre cop, amb la Mostra de Vins DO Penedès i Caves de la Festa Major de la Granada. Tarrada ha argumentat que “coincidirà sempre que el segon diumenge de juliol coincideixi amb el primer cap de setmana complert en aquest mes, se solaparà altre cop l’any vinent però no al 2019”. En aquest sentit, el president de Tastavins Penedès ha explicat que “el motiu principal és perquè són les dates en què comencen les gires dels artistes nord-americans, cada cinc anys coincidiran els dos certàmens” i s’ha mostrat obert a cercar sinergies com “esmentar la Mostra de la Granada al programa del Vijazz”. Seguint en aquesta línia, Pons ha apuntat que “fent-ho íntegrament en dates de juliol el calendari queda més definit”.