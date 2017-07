L'Arboç subvencionarà els comerços que reformin o modernitzin els seus locals

La promoció de l’activitat comercial del municipi, un dels pilars bàsics de l’economia local i un dels eixos prioritaris de l’acció de govern, ocupa un espai central entre les prioritats de l'Ajuntament de l'Arboç. Per aquest motiu, el consistori va aprovar en el ple ordinari celebrat el passat 25 de maig les bases reguladores per a la sol·licitud de subvencions per a tots aquells comerços i establiments que impulsin la reforma, modernització i competitivitat dels seus locals, actualitzant i adaptant les seves instal·lacions a la normativa vigent.

Les actuacions subvencionables en el programa 'Consolida Comerç a l'Arboç 2017' són les obres de rehabilitació parcial o integral d'interiors que representin una millora funcional i/o estètica, les inversions en béns d'immobilitzat material que suposin la remodelació total de l'establiment, les obres per millorar les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, els treballs que garanteixin la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa del local, l'adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament, la instal·lació d'aparells d'aire condicionat i les obres de rehabilitació d'elements exteriors. Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

Poden optar a aquesta línia de subvenció tots aquells establiments que disposin de la corresponent llicència urbanística per l'execució de les actuacions i hagin començat la seva activitat econòmica entre els anys 2005 i 2012, ambdós inclosos, i reuneixin els requisits que queden establerts a les bases reguladores de la convocatòria. A més, el consistori informa que aquesta subvenció serà incompatible amb altres bonificacions atorgades per part del consistori. Per a més informació sobre el procediment que cal seguir per a l'atorgament de les subvencions, la quantia que es posa a disposició d'aquest programa d'ajuts i els mitjans de pagament.

Aquesta convocatòria se suma al programa 'Dinamització de locals buits 2016-2017', una altra línia de subvencions de l'Ajuntament de l'Arboç per fomentar l'emprenedoria i apostar decididament per la implantació de noves activitats comercials i de serveis al municipi.

Així doncs, el consistori continua treballant activament per implementar noves eines i fórmules adaptades a les necessitats del teixit empresarial i comercial i que permetin reforçar i donar un impuls a l’activitat productiva del municipi, contribuint així al desenvolupament social i econòmic de l'Arboç i del conjunt del territori.