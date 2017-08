La verema 2017 veu collir el raïm del segon Vi de Finca de la DO Penedès al celler Gramona. DO Penedès

La finca Mas Escorpí del celler Gramona ha estat l’escenari de la collita de la varietat Pinot Noir que servirà per a elaborar el segon Vi de Finca de la DO Penedès, el Bru de Gramona. Durant la collita a la vinya, s’ha fet una primera selecció. Un cop al celler es tornen a triar abans de començar la maceració prefermentativa en fred, per acabar la fermentació alcohòlica. A continuació el vi passarà 9 mesos en botes de fusta i un any en ampolles per acabar la criança.

El director de la DO Penedès, Francesc Olivella, ha destacat la importància de que el Penedès sumi un altre Vi de Finca al seu patrimoni vinícola: “Aquest és un dels resultats fruit del treball constant dels cellers de la DO Penedès per a oferir vins d’alta qualitat. Dies com els d’avui, ens demostren que el nostre territori continua apostant per productes fets amb esforç i cuidant tots els detalls”.

Per la seva banda Jaume Gramona, ha comentat que és molt important l’esforç que s’està fent amb els vins negres al Penedès: “Aquest vi és el resultat de més de 30 anys de feina a la Finca Mas Escorpí”.

La màxima excel·lència

El Vi de Finca és la màxima distinció a la qual pot optar un vi a Catalunya. Es caracteritza per estar elaborat en una sola finca, amb unes característiques de terrer i climatològiques singulars. Els requisits per a obtenir aquesta qualificació són molt estrictes: cal un reconeixement de 10 anys consecutius de qualitat en els mercats internacionals i de proximitat, procedència d’un entorn geogràfic únic, una puntuació mínima exigida de 7 punts superior a la resta de vins de la DO Penedès i que el vi no superi el 65% de l’extracció de tot el raïm veremat. A més, la seva elaboració i criança estaran diferenciades dins del celler i són identificables en qualsevol moment del procés.

Fins ara la DO Penedès comptava amb el Vi de Finca del celler Jean Leon, segon de tota Catalunya en obtenir aquesta distinció.