El comerç de Vilanova liquida la temporada amb una nova edició de la fira Fora Estocs

La XVII edició de la Fira Fora Estocs es celebrarà a Vilanova i la Geltrú el dissabte 26 d’agost. La fira, que ja és un referent comercial a la comarca, estarà ubicada a la plaça de la Vila de les 9 del matí fins a les 21h de forma ininterrompuda. El Fora Estocs és organitzat des de l’associació de comerciants i serveis Viu Comerç.

Aquesta mostra s’ha convertit en la fira comercial de referència a la ciutat, organitzada des del propi comerç, i transcendeix fora de la mateixa pels articles de temporada que porten els establiments participants i els preus de liquidació. L’objectiu és la venda de l’estoc de la temporada d’estiu 2017. Els visitants trobaran els productes que han vist en el transcurs de les rebaixes a les botigues amb un preu encara molt més econòmic.

La gran oferta comercial i la qualitat, així com les marques dels productes, es trobaran en les més de 63 carpes dels comerços associats a Viu Comerç amb establiments de roba, calçat, joieria, marroquineria, perfumeria, estètica, òptica, llar, informàtica i múltiples empreses de servei i benestar per les persones, etc…

La iniciativa, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, aplega tant visitants de la ciutat com de poblacions i comarques veïnes. És per això, que des de Viu Comerç s’aposta per potenciar i projectar la imatge del comerç vilanoví, consolidant la ciutat com el centre comercial a cel obert més important entre Barcelona i Tarragona.

Viu Comerç disposarà de tiquets d’aparcament gratuïts per als pàrquings Charlie Rivel, Casernes i Plaça Peixateria amb la voluntat d’afavorir l’ús dels aparcaments soterrats de la ciutat i potenciar l’accés a peu al centre comercial urbà. Aquests tiquets també es poden aconseguir de forma totalment gratuïta durant tot l’any als establiments associats a Viu Comerç