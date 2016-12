Sumen els tres punts i gràcies

CF Suburense B 1 – Hostalets de Pierola 0

Amb masses dificultats sumava els darrers tres punts de l’any el filial del Suburense davant els Hostalets de Pierola en un partit en que s’avançava l’equip amb gol de Guillem Viñola al minut 24, però que van haver de patir aturant un penal el porter Marc Muñoz, certificant una victòria necessària després de sumar dos punts dels 9 jugats, disposant d’un partit menys, el que jugaran el dia 10 de gener a Calaf, al punt de les 21 hores, un Suburense que en la primera jornada del nou any se la juguen al camp de Cubelles el set de gener .

El gol de Viñola al minut 24 donava tranquil·litat però sense pensar que estava tot fet degut a que van tenir moltes dificultats per fer-se amb el control del mateix, tot i fer-lo davant un conjunt que dóna moltes facilitats en defensa però que en aquest cas van saber no sortir en cap moment de l’encontre, a la vegada que van poder empatar de penal, però que el porter del Suburense va saber endevinar per on anava la pilota als darrer instants i d’aquesta manera aconseguir finalitzar l’any amb triomf.

Fitxa tècnica

CF Suburense B: Marc Muñoz, Andreu, Guillem Diaz, Serge Rori, Guillem Viñola, Pablo, Sergi Plazas, Adrián, Gerard, Marc Navarro i Marc Riba.