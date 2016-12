El Chois Vilanova campió de Catalunya de Hapkido

El passat diumenge 18 de desembre es va celebrar l’edició del 2016 del Campionat de Catalunya de Hapkido organitzat per la Federació Catalana de Taekwondo i Hapkido.

L’equip de l’Escola Chois Vilanova format per Marta Calafell, Toni Avellaneda, Jordi Villena, Jorge Monteagudo, Mar Manceñido, Alberto Calvo, Esteban Navas, Quim Navas, José Luis Diaz i Marcel Eduardo es van proclamar campions de Catalunya per quart any consecutiu.

Toni Avellaneda i Jordi Villena es van proclamar campions de Catalunya en categoria de parelles i Mar Manceñido i Quim Navas medalla de bronze en categoria parelles