El Sub14 i el sènior guanyen i el sub16 i sub18 perden

Aquest dissabte les categories inferiors de competició del combinat Sel Vilanova/Rugbi Nova Olivella (sub14 i sub16), començaven les seves respectives lligues, després de la lligueta prèvia.

El sub14 a segona catalana, a la Sínia Batadet, a les 13:30 hores es jugava el prestigi amb un novell, el CR.Tarragona, on l’equip de casa passava per sobre sense pietat, 83 (BO) a 0, amb bon paper dels nois del Nova, Manel, Andrés i Axel (que va anotar una gran marca per la banda). Després d’aquest partit es posen primers de la classificació.

El sub16 a tercera catalana sense cap representant del Nova per les baixes de Marina, Matteo i Joel, s’emportava de casa el CEU una bona pallissa, 45 (BO) a 5. Al mateix temps el sub18 queia també a la Sínia Batadet, amb Raúl, Gerard, Sergio i Julio, al titular, amb el Castelldefels RUC Sub.18, per 0 a 41, i continuen 7º a la classificació general amb 4 victòries de 9 jugats.

El sènior masculí, sense la presència del jugador del Nova, Eric, guanyava 38(BO) a 14 enfront el RUC Castelldefels B, i es posa primer a la classificació de segona catalana.

El femení no va jugar i Xènia segueix amb la preparació.