Un Suburense sense sort perd amb el Igualada caient una mica més al pou

CF Suburense 0 – CF Igualada 1

El gol del visitant Martí rematant un refús al minut 10 va ser suficient per sentenciar una mica més al Suburense amb la derrota, degut a que col·loca als Igualadins quatre punts per sobre de l’equip de Josu Julian que va reaccionar, tenint ocasions per haver fins i tot aconseguit els tres punts, la sort se li tornava d’esquena un cop més de cara al gol, és cert que marcava en un bon remat d’Omar, però anul·lat per fora de joc, remats que en unes altres situacions entraven ara no entren, amb tot això i amb les lesions que patien Over i Alberto van sumar i molt per que s’acabés perdent.

Un punt ha sumat l’equip sitgetà en els dos partits jugats en tres dies al Municipal d’Aiguadolç, en aquest de recuperació davant el Igualada de Dani Gimeno, l’equip tornava a reaccionar amb el marcador advers amb gol de Martí al minut 10, disposant d’ocasions per fins i tot donar-li la volta, com la d’Over en el seu xut veient avançat al porter, que aquest treu a corner com pot al minut 17 o el remat de Dídac amb una magnífica resposta del porter Felipe refusant al minut 35, així com el passi en profunditat per Over que trenca els defensors però el seu remat el treu un defensa del Igualada quan ja entrava al minut 39.

A la segona meitat l’equip va voler però no va poder, les lesions i tot influïen, a la vegada que les sensacions, finalitzant amb un desenllaç que deixa a l’equip en una difícil situació per afrontar la recta final de la primera volt i tota la segona.



Fitxa tècnica

CF Suburense: Nito, Toshi, Villa (Sardà 45) Alberto (Morillo 62) Edgard, Dídac, (Pascua 59) Geri, (Laguna 59) Pulido, Marcos Garcia, Omar, Over, (Abel 62).

CF Igualada: Felipe, Bernat, Cano, Boraldes, Peña, Eric, Avell, Iker (Isidre 65) Anselm, (Fran 82) Martí (Pau 90).

L’àrbitre López Jiménez amonestava al visitant Peña.