El CEE Garbí i l'escola bressol Ralet Ralet, recapten 3701,10 € a favor de la Marató

Per quart any consecutiu el CEE Garbí i l'Escola Bressol Ralet Ralet van organitzar el Torneig Solidari de Pàdel que es va celebrar entre dissabte i diumenge 17 i 18 de desembre de 2016 a les diferents pistes o instal.lacions de pàdel de la comarca del Baix Penedès, Roda de Berà i Torredembarra on hi va participar 100 parelless. En total es van recaptar 3701,10 € (entre les escoles bressol Ralet Ralet i Botafoc, el CEE Garbí i el torneig de pàdel).

Pel que fa al Vendrell, el Torneig de Pàdel va tenir lloc en les pistes del Complex Esportiu Club Tennis Vendrell i les pistes Pàdel Liberty del CE Vendrell: dissabte a la tarda el Torneig 3a masculí al Liberty i diumenge al matí el Torneig 3a Femení al CECT Vendrell.