El CE Nova Olivella acaba l’any amb derrota

Una nova jornada on l’equip local, el CE. Nova Olivella s’enfrontava a un rival directe en mig de la taula, el Recanvis Castañeda Neumàtics G.

Una primera part molt igualada, on els dos equips amb molta precaució en defensa, sortien en contraatac, amb un final a dalt sense definir. Així arribava el descans. Jonay, ajuntava als seus jugadors fent pinya, al seu voltant, amb la consigna; combinar amb més velocitat i menys toques, per intentar combinar més ràpid per les bandes.

Una segona part on van començar a arribar les oportunitats, tant de l’equip local, com del visitant. Però el Recanvis seria el primer en obrir el marcador, després d’una falta de la defensa del Nova, a la frontal de l’àrea, 0 a 1.

Jonay canvia el plantejament del Nova, i tira les línies per aconseguir un empat important, deixant la defensa descoberta. Així començarien a arribar les ocasions, en combinacions de Victor amb Dani Tarín i Reche. L’ocasió més clara la va tenir Salvatierra al pal dret de la porteria. Però qui si tornaria a anotar, i el segon, seria el Recanvis, amb un ràpid contraatac des de el mateix porter visitant, que sorprenia de totes totes a la defensa i el porter del Nova, que sentenciava el resultat i el partit.

El primer que marcava es va emportar els tres punts. Ara els dos equips es queden amb 9 punts, però amb un Nova amb un partit més. Arriba el “parón” de Nadal, 2017 una nova oportunitat.