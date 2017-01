El pròxim 8 de gener es disputa una nova edició de l'Sprint Vertical Pic de l'Àliga, organitzat pel Club Atletisme Canyelles i el suport de la Regidoria d'Esports de Canyelles, Espai Trail i Haglöfs.

Aquesta prova, que va començar com un complement a la cursa del mes de març, any rere any s'ha consolidat com una prova amb data i entitat pròpia.

Seguint amb la innovació i buscant ampliar fronteres fora de la comarca, aquest any la cursa bé carregada de novetats. Per una banda es recupera el recorregut original, amb sortida des de la Plaça 11 de Setembre i arribada al punt geodèsic del Pic de l'Àliga.

A més, com a gran novetat, s'inclou una segona màniga cronometrada. El resultat final sortirà de la suma dels temps de les dues mànigues.

Per últim, s'ha instal·lat el sistema OTR (opentrailraces), una App de descàrrega gratuïta de competició 24x365 i cronometratge en viu que permet realitzar la totalitat del recorregut competint qualsevol dia de l'any a qualsevol hora.

Amb aquests ingredients, l'organització vol donar un punt extra de qualitat a la prova i posarla dintre del calendari dels amants de les curses verticals de tota Catalunya.

Les sortides seran individuals cada 30'', i el primer corredor a fer-ho serà a les 9:30?h del matí. Des d'una hora abans es podran recollir els dorsals a les carpes habilitades a la mateixa zona de sortida.

En finalitzar la cursa hi haurà entrega de premis, avituallament i botifarrada popular per tots els participants.