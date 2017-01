Prop de 4.000 atletes correran diumenge la 34a Mitja i 6è Quart de Marató de Sitges

La 34a Mitja i el 6è Quart de Marató de Sitges que se celebrarà aquest diumenge 15 de gener compta a hores d'ara amb més de 2.000 atletes inscrits, més de 1.500 per la Mitja i més de 600 per al Quart, tot i que es preveu que fins diumenge el número de participants arribi a prop de 4.000 com en anteriors edicions.

D’entre les principals novetats, la cursa canvia una mica el seu recorregut. A la rotonda de Can Pei, els vehicles podran circular per la part de muntanya, mentre que a la part de mar s’habilitaran els carrils d’anada i tornada de la cursa. El recorregut no passarà pel Cap de la Vila, de manera que travessaran el nucli urbà per Espalter, Sant Josep, Bonaire i fins el Passeig de la Ribera. A més, la cursa travessarà l’avinguda de Montserrat en comptes de l’avinguda de Navarra.

Durant l’acte de presentació dimecres, l'Alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha expressat que la mitja i quart “són curses que criden a molta gent. Ofereix fer esport en un lloc envejable. Diumenge es viurà també la proximitat amb la gent”. L’alcalde ha dit també que hi hauran tres maneres de participar diumenge; com a corredor, com a voluntari o com a espectador.

El director del Consell Català de l’Esport, Toni Reig, ha explicat que “més enllà del vessant esportiu, cada cop més, aquestes curses són espais per fer activitat física”. Reig ha destacat també la vessant turística i de com l’esport actua com a activador de l’economia local.

Per a Josep Maria Antentes, vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, ha recordat que la Mitja de Sitges “és una de les primeres mitges” quan aquest esport va començar a popularitzar-se.

Per la seva part, Ana Sánchez Pérez, directora comercial de BBVA CX Sitges, qui ha participat algun any, ha desitjat que “diumenge sigui un dia fantàstic” i que aquest dia el més important serà participar.

Les inscripcions per Internet es tanquen el dimecres 11 de gener a les 23h 59mt, però les persones interessades en córrer encara tindran una última oportunitat a la Fira del Corredor, on es posaran a la venda les darreres 50 inscripcions.

Els corredors podran recollir els dorsals i xips a la Fira del Corredor el divendres 13 de gener al Centre Comercial Ànec Blau de Castelldefels, de 10.00 a 22.00 hores; dissabte 14 a l'Hotel Calípolis, d'11.00 a 19.00 hores; i diumenge, dia de la cursa, a l'Hotel Calípolis de 7.00 a 8.45 hores per als corredors del Quart de Marató i al Passeig de la Ribera de 7.00 a 9.30 hores per als corredors de la Mitja Marató.

L’organització donarà la primera sortida al Quart de Marató, a les nou del matí, i una hora més tard començarà la Mitja Marató. Els corredors trobaran zones d’avituallament, amb aigua i beguda isotònica, instal·lades al llarg de tot el recorregut cada cinc quilòmetres. L’organització també oferirà un servei de “llebres” que aniran identificades amb un dorsal amb la marca i l’armilla i amb un globus per a que es puguin identificar amb facilitat.

La prova reuneix anualment una xarxa de persones voluntàries que realitzen tasques de control de carrers i cruïlles, lliurament de dorsals i xips, servei de guarda-roba o avituallament, entre altres funcions. Les persones interessades en participar poden contactar amb la Regidoria d'Esports a través del telèfon 93 894 50 56, per tal de facilitar les dades personals, o bé, a través del correu electrònic esports@sitges.cat.

La Mitja i Quart de Marató de Sitges està organitzada per l'Ajuntament de Sitges i Zona Vip Events i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Federació Catalana d'Atletisme i el patrocini de BBVA, CX, Ànecblau i Sports Bar.