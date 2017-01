L'AB Vendrell enceta l'any sumant l'onzena victòria consecuitva

Els vendrellencs van encetar l’any, tal com el van tancar, amb una nova victòria, l’onzena consecutiva, en aquesta ocasió per 62-56 davant l’equip del Ploms Salle Reus B, què els manté en el liderat del seu grup de segona catalana. Va ser un partit, travat, amb moltes pèrdues de pilota i què els penedesencs van tenir que remuntar en el segon temps, gràcies a la defensa, van deixar al seu rival amb 18 punts anotats, en els dos darrers quarts, factor clau perquè el triomf no s’escapés de Coma-ruga. Els de Marc Rovirosa, presenten un balanç de 13-1, amb dos victòries de diferència respecte al segon classificat, a manca d’un partit per tancar la primera volta de la competició.

El partit començava fred, amb un equip visitant que agafava la iniciativa i aprofitava les nombroses pèrdues, 23 al final del matx, dels locals, què es mostraven molt erràtics de cara a cistella, anotant únicament en joc, dos triples i un llançament de dos, en aquest primer quart, al qual es va arribar amb un 11-14 favorable als reusencs. L’inici del segon període va ser esperançador pels del Baix Penedès, l’entrada a pista de Yeison Colon, va revolucionar el joc local, clavant un parcial inicial de 9-2 que capgirava 20-16 el lluminós; però, els de Reus, aprofitant la velocitat del seu base, van començar a anotar amb facilitat, tres triples consecutius, davant un Vendrell precipitat, què tenia molts problemes per crear joc, parcial de 2-14, que deixava un 22-30 a tres minuts per arribar al descans. Al qual s’arribava, amb un equip reusenc crescut, que dominava 28-38, superant un equip vendrellenc encallat.

A la represa, els del Baix Camp, aprofitant les segones opcions en el rebot, van estirar encara més el marcador 33-46, a l’equador d’aquest tercer quart; a partir d’aquí, un temps mort de l’entrenador local, va esperonar als seus, que es van posar a defensar amb més intensitat, aturant la producció dels rivals. En atac, uns bons minuts de Marc Molina, la direcció d’Oriol Mateu i un triple final d’Alejandro Cereto, segellaven un parcial d’11-2, en cinc minuts, que suposava el 44-48, després d’un 16-10, en aquest tercer període. La defensa dels vendrellencs va ser la protagonista d’aquest últim quart, i de la confirmació de la remuntada, molt intensos al darrere, els taronges, van començar a llimar la diferència que portaven els reusencs, que no trobaven la manera d’anotar, dos punts en vuit minuts; una cistella de Cereto, molt actiu en aquest darrer període, anotant deu punts, capgirava la dinàmica 52-50, i a partir d’aquí, tot va ser més fàcil, amb un Vendrell endollat, anotant amb ràpides transicions i un Reus erràtic, que no va tenir opcions en el tram final, després d’un últim quart que els vendrellencs s’emportaven per 18-8, que certificava una nova victòria, en un partit espès dels líders, però, que van acabar lligant un nou triomf.

Dissabte, els de Coma-ruga, es desplaçaran a Valls, per visitar la pista del Claret, un equip de la part baixa de la taula, en el que serà l’últim partit de la primera volta.

Fitxa tècnica

AB Vendrell: Cereto (16), Trouvé, Molina (11), Mateu (18), Thiam, Gabaldón (1), Alcón (2), Francisco (4), Casado (3), Nieto (2), Colon (5) i Luna.

Parcials: 11-14, 17-24 (28-38), 16-10 (44-48), 18-8 (62-56).

Derrota intranscendent del sènior femení

El sènior femení perdia per 38-45 davant la Pobla de Mafumet , en el primer partit de l’any, en un encontre, on les d’Eric Blai, van estar negades en atac. Una derrota del tot intranscendent, ja què, les taronges estan classificades per jugar la fase d’ascens a segona catalana. Les vendrellenques dominen aquesta primera fase amb un balanç de 9-2, a l’espera de visitar al Claret, el proper dissabte, en el que serà el darrer partit d’aquesta fase inicial.