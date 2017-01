Victòria després de la ressaca nadalenca del RC Sitges

Químic ER 30 - RC Sitges 31

Divisió Honor Catalana - Sènior Masculí

Després del descans nadalenc el passat dissabte a la Teixonera (Barcelona), reprenia la competició visitant al Químic ER, un equip cridat a formar part dles Play Off al títol, per el que el respecte al rival per part dels sitgetans era més que justificat.

La ressaca del cava i torrons va passar factura, i el Sitges va jugar un mal partit, sobretot en defensa sense la contundència i sobretot pressió característica dels nostres nois en la primera meitat de la temporada, però també en atac ja que la dinàmica de bones possessions, sumat a continus i ràpids moviments de pilota; criteris clars i que defineixen el joc sitgetà actualment, es trobaren a faltar durant tot el matx.

El Químic tampoc va poder desenvolupar el seu millor joc, i davant el gran nombre de faltes xiulades a ambdós equips el partit es va convertir en una competició particular dels xutadors a pals, per a decidir-ne el guanyador. De fet en qualsevol altre esport hauria estat un empat doncs tan el xutador del Sitges, com el del Químic sols fallaren un dels seus xuts. Però les diferents puntuacions que es donen a un xut, depenen si son posteriors a una marca o bé son com a conseqüència d'un cop e càstig establiren la mínima diferència en el marcador, en un final novament d'infart com en partits anteriors a la fase prèvia davant Barça i Manresa, ja que ens les darrers cinc minuts per dues vegades els barcelonins del Químic es posaren per davant en el marcador, i els sitgetans hagueren de remuntar en igual nombre d'ocasions per deixar el resultat en el definitiu 30 a 31 favorable als del Garraf.

Sense cap mena de dubte el més positiu el resultat que permet seguir comptant tots els partits d'aquesta temporada per victòries, però amb un clar toc d'atenció, doncs els rivals en aquesta segona fase del campionat son tos equips de primer nivell i sinó es fan les coses ben fetes com abans de festes, la primera derrota no trigarà a caure.

El proper partit del sènior masculí serà aquest dissabte 21 de gener a les 14:00hs a Santa Bàrbara (Sitges) en que rebrà la visita del GEiE Girona.

Link Classificació

CE Universitari 39 - RC Sitges 38

Segona Catalana - Sènior Femení

Un cop finalitzat la primera meitat de la temporada on participen tots els equips femenins catalans i es defineix el Campió de Catalunya, INEF de Barcelona.en aquesta ocasió, els equips que disputen Divisió Honor Espanyola (INEF i Girona) no els permet de combinar ambdues competicions per el que no poden participar a les organitzades per la Federació catalana. Així doncs la resta d'equips catalans juguen el Campionat de Catalunya de primera i segona categoria.

En aquesta temporada el Sitges jugarà a Segona Catalana al no haver esta finalista en el campionat disputat abans de Nadal i el passat dissabte ja va jugar el seu primer partit visitant el camp de CE Universitari de Barcelona on va perdre per un sol punt de diferència.

El proper partit del sènior femení serà aquest dissabte dia 21, en que rebrà la visita del combinat Sabadell/Santa Coloma. El partit es jugarà a les 16:00hs a Santa Bàrbara.

Link Classificació

Cinc jugadors del RC Sitges amb la Sel·lecció Catalana Sub16 i Sub18

El passat dissabte es jugaren els primers partit del Campionat de Seleccions Territorials on Catalunya va guanyar a València en categoria Sub16 per 46 - 10 i en categoria Sub18 per 30 - 14. En aquesta jornada la sel·lecció catalana va comptar amb l'aportació de varis jugadors del RC Sitges. En categoria Sub16 jugaren amb el XV inicial, Segundo Urraza i Federico D'Acunto, a la segona part entraren Dani Vallés i Lucas Antúnez. A la sel·lecció Sub18 l'únic representant sitgetà va esser Hippolyte López que va jugar coma titular.