Victòria per començar bé l'any

C.T. SENIOR MASC. FASE PREVIA - GRUP 04

Sènior masculí CNBV 70 – 57 CB Joventut Castelldefels

La capacitat del ser humà per sorprendre i adaptar-se a les circumstàncies és infinita. Aquesta reflexió és aplicable 100% a aquest jove equip vilanoví. Partit com a locals a la pista del Roquetes (moltes gràcies per deixar-nos jugar degut al campionat de patinatge al CEP Isaac Gálvez). S'afegia la baixa del Andreu (un dels jugadors més en forma en aquesta represa després nadals). Rebíem la visita del CB Joventut Castelldefels. Un bon conjunt de bàsquet amb jugadors notables i que van oferir un partit molt competit I força esportiu. Quintet inicial Sugri, Nil, Rubén, Carlos i Àlex. Sortida fulgurant dels vilanovins 8-0 i primer temps mort al minut 3. Va semblar que el sènior va sorprendre als visitants per les cares que feien a la pista. Correccions del seu entrenador i 8-9 al minut 8. Però aquest equip és això, un equip. Nova tempesta perfecte i parcial de 8-0 i 16-9 resultat fi del quart. Braus. Increïbles. Que ben dirigits estan.

Després de la tempestat arriba la calma. El segon quart es va jugar amb màxima intensitat defensiva però els percentatges d'anotació van baixar. 11-12 amb buzzer biter del seu número 6 (5 triples al partit) i 27-21. Mitja part, bones sensacions i la certesa que estàvem veient un competit partit de bàsquet..

Quina és la millor forma de superar un tir al darrer segon des de el mig camp? Triple de “Jacey Carlos”. Un problema per els visitants. 5ª falta del seu número 6. Greu i que va minvar les seves opcions. A seguir. Increïble l'aportació de tots els jugadors del equip. Descomunal en Nil tant en defensa com en atac i una intel·ligència prodigiosa. En Carlos un escàndol físic i una ma tocada per els àngels i fent amics amb els jugadors rivals amb guant de seda, en Sugri que va jugar un partit bàrbar a la pintura i anotant, l'Alex que va donar 8 assistències al partit, l’Arnau i Dani vitals com sumen i sumen i no es cansen, en Ricard que juga un partit apart amb triples i triples i els nostres dos pivots, en Rubén i L'Aleix, la versió catalana de les torres bessones de Houston dels anys 80 (Hakeen Olajuwon i Ralph Sampson). 22-17 i 49-38 fi del tercer quart.

Em permetre el luxe d'afegir la part del MVP al darrer quart. Els visitants van cometre l'errada de jugar al “poste baix” en els seus atacs davant el nostre Javi. I si, un parell de jugades els hi va sortir bé. Però un cop corregit des de la banqueta (un espectacle com es llegeix tot, com no s’escapa res), havien despertat a la bèstia, van fer enfadar al nostre Messi, Deu es va disfressar de jugador de bàsquet, va sortir la seva versió “Potter” i la virulència va ser tal que va anotar fins a 4 triples al quart per un total de 18 punts amb també un 2/2 de tirs lliures. Una exhibició de direcció d'un equip que va tancar el quart en un 21-20 (els visitants van poder maquillar el resultat) i final 70-57. Victòria de prestigi, d'orgull, d'equip gran, un espectacle.

Dedicar aquest partit a la bonica Núria que estava amoïnada de que cada cop que venia a veure al sènior perdia. És més, va participar activament subministrant queviures de supervivència al equip. Aprofitar per felicitar als equips de patinatge de la Fundació el seu gran paper durant el cap de setmana que els ha portat directament als campionats de Catalunya. Gran feina, increïbles resultats, un orgull per la ciutat.

Proper partit diumenge 22 a les 18:30 al CEP Isaac Gálvez.

Fitxa tècnica

Sugri (7), Ricard (6), Nil (10), Arnau, Rubén (8), Javi (18), Dani, Aleix (2), Carlos (18) i Àlex (1). Baixa Andreu. Tècnic, Salva Pastó. Ajudant (absent) Miki Sánchez.

Parcials, 16-9, 11-12 (27-21) // 22-17 (49-38), 21-19 (70-57)

Estadístiques del equip 12/21tirs lliures (57,1 %). La Palma 9/16 (56,2%)