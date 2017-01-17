HOQUEI PATINS

Partits de les competicions estatals d'hoquei del proper cap de setmana

Llorens Mateo VNG 17-01-2017 04:36 Lectures 209

OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 16

C.P. MANLLEU   --  C.E. NOIA FREIXENET 

ENRILE PAS ALCOI  -- C.P. ALCOBENDAS  

C.H. LLORET VILA ESPORTIVA  - IGUALADA 

CAFES NOVELL   C.P. VILAFRANCA  - C.H. CALDES    

REUS DEPORTIU  -   C.P. VOLTREGÀ    

C.P. VIC -  ICG SOFTWARE LLEIDA   

F.C. BARCELONA  -  MORITZ VENDRELL  

C.H. LICEO    - GIRONA H.C    

 

1a NACIONAL ESTATAL - JORNADA 13 (última primera volta)

P.H.C. SANT CUGAT    -- H.C. LLEIDA ALPICAT     

ASTURHOCKEY C.P.    --  C.P. RASPEIG   

F.C. BARCELONA LASSA - CP VILANOVA GRUP SIMON 

C .P. CALAFELL TOT L’ ANY  -  G.E. I E.G.      

C.P. TORDERA   - MIS IBERICA H..C. MATARÓ  

C.H.P. SANT FELIU  -  S HUM FRIT RAVICH   

C.D. ARENYS DE MUNT -  C.H. PALAFURGELL  

 

OK LLIGA FEMENINA JORNADA 12

C.P. VILANOVA - COVESA SFERIC TERRASSA  

 C.P. VOLTREGÀ     3  --  C.P. ALCORCON 1

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS -  MEDICARE SYSTEM MATARO    

H.C. LICEO  --  CERDANYOLA H.C.   

GENERALI PALAU PLEGAMANS - C.P. MANLLEU    

HOSTELCUR GIJON H.C.    1  - C.P. LAS ROZAS   1

P.H.C. SANT CUGAT  - C.H.P. BIGUES I RIELLS     

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Competicions 2016-17

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