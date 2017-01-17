Partits de les competicions estatals d'hoquei del proper cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 16
C.P. MANLLEU -- C.E. NOIA FREIXENET
ENRILE PAS ALCOI -- C.P. ALCOBENDAS
C.H. LLORET VILA ESPORTIVA - IGUALADA
CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA - C.H. CALDES
REUS DEPORTIU - C.P. VOLTREGÀ
C.P. VIC - ICG SOFTWARE LLEIDA
F.C. BARCELONA - MORITZ VENDRELL
C.H. LICEO - GIRONA H.C
1a NACIONAL ESTATAL - JORNADA 13 (última primera volta)
P.H.C. SANT CUGAT -- H.C. LLEIDA ALPICAT
ASTURHOCKEY C.P. -- C.P. RASPEIG
F.C. BARCELONA LASSA - CP VILANOVA GRUP SIMON
C .P. CALAFELL TOT L’ ANY - G.E. I E.G.
C.P. TORDERA - MIS IBERICA H..C. MATARÓ
C.H.P. SANT FELIU - S HUM FRIT RAVICH
C.D. ARENYS DE MUNT - C.H. PALAFURGELL
OK LLIGA FEMENINA JORNADA 12
C.P. VILANOVA - COVESA SFERIC TERRASSA
C.P. VOLTREGÀ 3 -- C.P. ALCORCON 1
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS - MEDICARE SYSTEM MATARO
H.C. LICEO -- CERDANYOLA H.C.
GENERALI PALAU PLEGAMANS - C.P. MANLLEU
HOSTELCUR GIJON H.C. 1 - C.P. LAS ROZAS 1
P.H.C. SANT CUGAT - C.H.P. BIGUES I RIELLS