Un solitari gol de Pascua fa que el Subu es retrobi amb la victòria

CF Suburense 1 – UD Viladecans 0

Merescuda i treballada victòria d’un Suburense plegat de baixes per lesió, així com la de Villa i Dídac per sanció, sumant un triomf del tot esperat després de tres mesos de no fer-ho, en un partit molt seriós que els que van jugar ho van donar tot fins el darrer instants, davant un Viladecans dedicat a destruït i a penjar pilotes en la recta final, gaudint tan sol de mitja ocasió clara de perill, sortint però beneficiat per l’àrbitre massa permissiu, posant el llistó massa alt, fent justícia el gran gol de Alejandro Pascua i així fer-se amb els tres punts en joc el Suburense, en un final de mes amb dos partits claus pel seu futur a la classificació, primer aquest dissabte al camp de l’Alpicat i després rebent al cuer, el Morell.

El partit

Va merèixer més justícia l’equip d’en Josu Julian, als primers 45 minuts generant dos claríssimes ocasions, la tenia Alejandro Pascua amb el llançament d’una falta magistral no entrant per molt poc i tornava a tenir el mateix Pascua rematant un bon passi de Pablo que aturava el porter visitant el minut 45.

Va seguir creient el Suburense a la represa tenint el seu premi al minut 56 en una obertura de Cristian Laguna, la gran novetat en l’onze sitgetà, que Alejandro Pascua rifant a un contrari s’inventa un tir sec i ras el 1- 0, va tenir que deixar el terreny de joc el jove davanter sitgetà que havia patit minuts abans una dura i lletja entrada al minut 76.

Fou al minut 85 quan el Viladecans te l’única oportunitat que va disposar però la pilota s’anava fregant el pal fora, arribant a la fi d’un enfrontament en que no podien errar en el dia que el porter Nito jugava el seu últim partit amb el Suburense.

Fitxa tècnica

CF Suburense: Nito, Toshi, Sarabia, Alberto, Edgard, Laguna (Pulido 90) Geri, Omar, Mori, Pablo, Pascua i (Sardà 76).

UD Viladecans: Santi, Borja, Arias, Aitor, (Poncela 65) Marc, Saborido 52, Carrique, Lerin, Rosa, Miquel, Eric, (Erik 65) i Mario

L’àrbitre Alegre Lopez amonestava als locals Nito, Toshi i Sarabia així com als visitants Saborido i Mario.

El proper partit

El Suburense viatja aquest dissabte al camp del Alpicat en partit que donarà inici al punt de les 16 hores.