8a Raimonada Btt del Club Metalbikers

El passat diumenge 15 de gener va tenir lloc a la Zona Esportiva de Vilafranca la 8a edició de la Raimonada Btt organitzada pel Club Metalbikers. La prova de resistència per parelles, consistent en fer el màxim de voltes a un circuit marcat d’uns 3,1 kms en un temps de dues hores, va tenir un gran èxit de participació amb un total de 42 parelles inscrites.

La parella guanyadora en categoria masculina va ser la formada per Sergi Mestres amb el campió del món Pere Joan Roig que es va adjudicar la prova amb 14 voltes. En segona posició, a pocs segons, es van classificar la parella integrada per Albert Planas i Carles Castro. El tercer classificat va ser el tàndem format pels joves Joan Freixas i Francesc de la Fuente.

En la categoria de parelles mixtes la victòria va ser per Mercè Seguí i José López que van fer 13 voltes. Amb un volta menys la parella formada per Susana Valera i Eduard Pons es van adjudicar la segona posició seguits del duet integrat per Carla Torner i Marc Espinar que van tancar el podi de la categoria.

Per segon any consecutiu la Raimonada Btt va comptar amb la prova “Eliminator” que es va disputar després de la competició de resistència. La victòria va ser per Albert Planas i Carla Garró, en categoria masculina i femenina, respectivament.

Uns bikers de gran nivell a aquesta alçada de temporada van pedalar per un circuit molt divertit, amb molts canvis de desnivell, obstacles i girs. Tots els col·laboradors del Club Btt Metalbikers.com fan una valoració molt positiva del desenvolupament de la prova que va transcórrer sense cap accident. Esperem que el circuit, ara ja molt rodat, es mantingui per tots els aficionats a la Btt de Vilafranca i comarca.