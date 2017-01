Bons resultats pels Club Judo Olèrdola a la Super Copa d'Espanya

Aquest cap de setmana els Infantils del Club Judo Olèrdola han participat a la Super Copa d'Espanya Infantil de Tortosa on l'Aira Lázaro assolia l'Or que li donava els punts que li mancaven per a classificar-se per al Campionat d'Espanya.

Irene Romero en el seu primer any en aquesta categoria va perdre el primer combat però va guanyar els dos següents i va poder accedir a la "repesca" que no va superar quedant en una molt bona cinquena posició.

Eloi Llosas va guanyar els seus tres primers combats però va perdre el quart i va poder accedir a la repesca que va perdre i de la que va sortir lesionat. En Nil Colomé i en Joan Ramos, ambdòs en el seu primer any en aquesta categoria, tot i lluitar molt bé van caure a la primera ronda.

D'altra banda, els juniors Daniel Romero i Roser Iborra també a Tortosa van participar a la Copa "A" d'Espanya Junior en la qual no es van poder classificar.