Nou any i La Parròquia-Samà Masculí segueix guanyant

1a categoria catalana G01

CB Grup Barna B 61 - La Parròquia-Samà Vilanova SMA 83

La Parròquia-Samà jugava diumenge al matí contra el CB Grup Barna "B", cinquè classificat per la cua del grup 1 de Primera Catalana. Els vermells tenien la baixa de Pau Vila, que estarà encara unes quantes jornades fora de les pistes a causa de la lesió a l'espatlla que es va fer durant el Nadal.

En el primer quart, els de la capital del Garraf van sortir a guanyar el partit, marcant un ritme molt alt en anotació i defensant de manera correcta. Tot i això i a causa de petits detalls en defensa, els locals començaven el primer quart enganxats al marcador i sense renunciar a guanyar el partit.

En el segon quart, els vilanovins van anar millorant els aspectes que feien que l'equip rival no es desenganxés del marcador. El ritme era el mateix, sempre dur i amb molta intensitat, això va fer que els locals mostressin uns minuts de debilitat, fet que van aprofitar els vermells per marxar a la mitja part amb 14 punts d'avantatge.

El tercer quart va continuar amb la mateixa tònica que els dos anteriors, molta intensitat i ritme tant en atac com en defensa. Les bones transicions en atac i un molt bon balanç defensiu continuaven posant les coses molt difícils a uns locals que començaven a baixar els braços.

En l'últim quart, lluny de relaxar-se, els jugadors de Xavi Canales van continuar defensant i corrent en atac, però l'encert va baixar, fet que van aprofitar els de Barcelona per apropar-se en el marcador i guanyar l'únic quart del partit.

Cal destacar els bons minuts de tots els jugadors del Samà, aportant bons minuts de joc i sacrificant-se tots pel bé comú.

Bona victòria dels de la capital del Garraf, que permet continuar veient les posicions de privilegi des de ben a prop. Propera jornada serà diumenge contra l'AESE a Vilanova i la Geltrú, a les 19.45 h al CEM Isaac Gálvez, en un dels partits més importants de la temporada.

CB Samà: Morales (0), Zanca (12), Carreras (8), Moreno (5), Artigas (15), Liao (15), Epifanio (9), Burcet (4), Piñol (5), Pujades (0) i Calvo (10).

Parcials: 20-24, 11-21, 13-24, 17-14