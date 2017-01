L'escola del Nova Olivella i el sub14 comencen l'any guanyant

Aquest cap de setmana retornaven les Trobades per l´escola i la lliga per les categories Sub.14 i Sènior masculí a segona catalana.

Dissabte a les 10H del matí, al camp de rugbi de Carboners Terrassa, el sub.10 del Rugbi Nova Olivella, juntament amb les escoles del Sel Vilanova, Cracs Vic, Catalunya Central (Manresa), UE.Santboiana i l’amfitrió el Carboners Terrassa, per inaugurar l´any amb els més petits. El Nova, només amb la categoria de sub.10, amb el míster al capdavant, Rafael Linares, s´enfrontaven en el primer partit a la poderosa UE.Santboiana. Els pronòstics es van complir, amb una sola marca de l’equip d´ Olivella, i varies de l’equip santboià.

El segon partit, d´un nivell similar, derbi dels equips del Garraf, Sel Vilanova i el Nova. Un partit molt igualat, en que las defenses i els àtacs dels dos equips van fer que el matx acabes en empat. I un tercer partit n els nois del Nova, amb Roger, Pau, Lucas, Jake, Iván, Iraitz, Leire i Unai), amb passar per sobre dels Cracs de Vic. El partit amb CAT Central es va eliminar per falta de temps, i a canvi es va jugar un tots contra tots, on el nois van gaudir com mai. Entrepà i cap a casa.

Diumenge era hora del sub.14, visitava Castellar del Vallés, a les 12h, amb Manel Valdés i Axel Linares del Nova, en un partit que a priori el combinat Sel Vilanova/ Nova Olivella era el favorit, amb els novells locals. Una primera part on el combinat va passar per sobre de l`equip local, tant en davantera com en la línia, amb una primer marca de Manel. A la mitja part un 0 a 26, tancava gairebé el partit. Però a la segona part l’equip de casa va fer varis canvis, i sembla que va funcionar…… encara igualment el combinat va anotar una nova marca, amb el 0 a 26. Però arribava la primer a del Castellar, el combinat va baixar el ritme i l’equip local s´ho va creure i es va posar amb quatre marques seguides molt a prop de superar al combinat, amb 28 a 33. El combinat va saber reaccionar, i amb quatre marques seguides va acabar sentenciant el partit, i sumant tres punts més, 28 a 50 (BO). Bon partit, més difícil del que s’esperava, i dos de dos a la lliga. Tercer classificat empatat amb el primer i segon.

Pròxima jornada, AR. Lycée Francès- Sub.14, Foixarda (Barcelona), 12H, 28-01-17. El mateix dia el Sènior masculí, queia a Badalona, amb el RC. Badalona Citroën, per 49 (BO) a 21, a les 12H, al Paco Àguila, a la segona jornada de segona catalana amb Èric del Nova. El sub.18, no jugarà fins al 21 de gener i el sub.16 i sènior femení, fins al 4 de febrer.