El juvenil i Xou Petit es classifiquen per al Campionat de Catalunya i Quartets 2017

Aquest cap de setmana el pavelló Isaac Gálvez de Vilanova i al Geltrú ha acollit el Campionat de la Delegació Territorial de Barcelona de Xous i Quartets 2017 classificatori per al Campionat de Catalunya. El Club Patinatge Artístic Vilanova-La Fundació hi competia amb els equips Juvenil i Xou Petit amb els que va obtenir un segon i quart lloc de la classificació en les seves respectives categories.

Dissabte el Xou Petit amb la seva coreografia ‘Selvatge’ va sorprendre, emocionar i captivar el públic i els jutges amb una història plena de tendresa de la mà de l’equip format per Lydia Carrasquilla, Júlia Granero, Paula Martos, Neus Tinoco, Meritxell Bachero, Lucia De Pedro, Jara Leyva, Nerea Martín, Mònica Pascual, Carla Sanabra i Mari Carmen Garcia. ‘Selvatge’ explica la història d’un ésser captiu incapaç d’enfrontar-se a un món nou i és la proposta que l’equip tècnic, format per Mari Carmen Garcia, Toni Garcia i Nàdia López, presenta enguany amb l’objectiu de revalidar els èxits d’altres temporades amb un Xou Petit competint a nivell mundial. La bona actuació del Xou Petit al territorial de Barcelona es va saldar amb una quarta posició i el passi directe al Campionat de Catalunya que se celebrarà el 4 i 5 de febrer a Girona. En aquesta categoria el podi va ser per al CPA Ripollet, primer classificat, en segon lloc es va posicionar el CPA Tona mentre que el CP Matadepera va ser el tercer classificat.

Diumenge va ser el torn de l’equip Juvenil format per Aina Calderer, Maria Fabregat, Ariadna Gironés, Melanie Grasso, Celia López, Georgina Martínez, Foix Morgadas, Sara Múñoz, Aina Roglan, Lydia Carrasquilla, Júlia Granero, Paula Martos i Neus Tinoco. Amb la seva coreografia ‘A Contra Corrent’ i sota la direcció tècnica de Mari Carmen Garcia i Nàdia López les joves del CPA Vilanova van aconseguir fer podi amb una segona posició que les situa amb molt bones perspectives de cara al Campionat de Catalunya. En aquesta categoria el primer lloc va ser per al CP Folgueroles i el tercer lloc per al CPA Santa Eugènia de Berga.

En categoria Xou Grups Grans el primer classificat va ser el PA Masnou, en segon lloc es va posicionar el CPA Tona i en tercer lloc el PA Malgratenc CE. En categoria Quartet el podi va ser per a AP Lliçà de Vall, primer classificat; PA Masnou, segon classificat i CPA Ametlla Vallès, tercer classificat.

El Campionat Territorial de Barcelona de Xous i Quartets ha aplegat durant el cap de setmana més de 500 patinadors de més d’una trentena de clubs de la província de Barcelona al CEM Isaac Gálvez de VNG. La competició estava organitzada per la Federació Catalana de Patinatge i la Fundació d’Esport Base Vilanova i la Geltrú-Club Patinatge Artístic Vilanova amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.