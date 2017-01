Destrossant a l’Alpicat a domicili

Alpicat Lleida Net 2 – CP Subur Sitges 10



El primer equip del CP Subur Sitges segueix intractable golejant a domicili al setè classificat l’Alpicat, en partit que jugaven el darrer divendres a tres quarts de deu a Mollerussa. L’equip sitgetà jugant molt seriosament treballant molt bé la bola, mostrant la seva superioritat tot i que els locals van defensar tot el partit amb defensa en rombo, amb velocitat van trencar la defensa amb molts bons moviments guanyant l’esquena en tot moment amb cinc gols per part dels de Carles Busquet, que generava un altre victòria més, la tretzena.

Amb aquest nou triomf segueixen segons empatats a punts amb el Monjos que lidera la classificació amb un partit menys, de seguir amb aquesta línia guanyadora l’enfrontament entre els dos a manca de dos jornades per que finalitzi el campionat al pavelló de Pins Bens pot decidir el campionat.

Els golejadors del CP Subur Sitges en aquest enfrontament van ser Sergi Sabater 3, Adrià Muñoz 2, Roger Vidal 2, amb 1 gol Gerard Camarasa, Aleix Pajares i Àlex Raventós .

Fitxa tècnica

CPS Sitges: Alex Leon, Alex Raventós, Roger Vidal, Gerard Camarasa, Jofre Toledano, Javier Guerrero, Adrià Muñoz, Sergi Sabater i Aleix Pajares

El proper partit

Aquest cap de setmana no hi ha competició en aquesta segona Catalana, es juga la primera eliminatòria de la Copa de la Lliga on el CP Subur Sitges A juga a la pista del Ripoll B mentre que el CP Subur Sitges B rep aquest divendres al pavelló de Pins Bens al CE. Molins.