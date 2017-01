Canyelles aposta per l'esport per potenciar la seva vessant turística. Ajuntament de Canyelles

Amb la finalitat de desestacionalitzar i promocionar el turisme esportiu, l’Ajuntament de Canyelles ha iniciat una sèrie d’actuacions per potenciar el turisme mitjançant l’àrea d’esports i l’empresa especialitzada Espai Trail. Una d’aquestes actuacions consisteix en la creació de “The Trail Zone Canyelles” , afegint-se a una xarxa de recorreguts gratuïts i respectuosos amb el medi, de seguiment per GPS, que faciliten les estades i donen seguretat als usuaris del senderisme i el trail running, alhora que ajuden a descobrir el territori.

Dins del marc de “The Trail Zone”, s'ha realitzat la creació de dos circuits competitius permanentment cronometrats 365x24. Aquests circuits són autocronometrats amb l’Aplicació per a mòbils OTR (http://opentrailraces.com), proporcionant una classificació instantània.

Aquests circuits també es poden realitzar caminant per a que qualsevol família pugui gaudir de la natura” que envolta l’entorn del municipi a l’hora que es realitza esport i descobrir indrets culturals d’interès del municipi.



El següent pas en el que està treballant l’àrea d’esports de l’Ajuntament i l’empresa , Espai Trail, és en la senyalització discreta i intuïtiva per l’usuari, basant-se amb plaques de 12 x 12 cm. Aquesta senyalització anirà solament en cruïlles o zones conflictives, per servir d’ajuda i complement al suport digital. Aquesta senyalització però necessita de l’aprovació de Parc Natural d’Olèrdola i del Garraf.

Tot i que els circuits són permanents, en cas necessari les plaques es poden retirar fàcilment sense deixar rastre. En tot moment el recorregut transcorre per senders, pistes o prats traçats i oberts al pas del públic general. En cap moment s’utilitzaran substàncies com pintura, spray o altres que malmetin la natura de manera permanent.

D’aquesta manera, l’ajuntament de Canyelles vol donar un impuls a la promoció del turisme esportiu, familiar i cultural per atraure visitants d’arreu, que puguin descobrir el municipi i el seu entorn natural a l’hora que es practica esport i es coneix indrets culturalment d’interès del municipi.