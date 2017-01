El Club Patí Vilafranca engega una campanya fer front a les despeses de la competició europea

El Club Patí Vilafranca engega una campanya per tal de que la gent de Vilafranca, del Penedès i aficionats de l’hoquei puguin gaudir del millor hoquei al Pavelló Municipal de Vilafranca. D’aquesta manera, el Patí engega una campanya que alhora servirà de micromacenatge per tal de fer front a les despeses de la competició europea, la Copa de la CERS, i alhora ampliar la massa social, perquè en aquest segon tram de la temporada, en els partits que el Patí jugui a casa, el pavelló d’hoquei sigui un fortí.

D’aquesta manera, el Patí vol fer una captació de socis els quals podrán gaudir dels partits de la segona volta de l’OKlliga així com el partit de quarts de final de la Copa de la Cers, contra el OC Barcelos de Portugal del dia 4 de febrer.

Així les opcions que es posaran seran les següents:

• PELS SOCIS ACTUALS DEL CP VILAFRANCA I NOUS SOCIS JUBILATS - 25 euros: si un familiar seu es fa soci i pels nous socis jubilats

• PER NOVES PERSONES QUE ES FACIN SOCIS/ES: - 60 euros: per veure els partits de la segona volta i els quarts de final de la Copa de la CERS. - Si hi ha dos familiars que es volen fer nous socis del Patí, el preu serà de 95 euros els dos i gaudiran de 2 carnets per veure els partits com a local del CP Vilafranca, que resten fins a final de temporada

• EMPRESES AMIGUES - Amic x 2: 115 euros: per a 2 carnets de soci per poder cedir als seus treballadors o col·laboradors i publicitat al pavelló amb el nom de l’empresa a la secció empreses amigues. - Amic x 3: 170 euros: per a 3 carnets de soci per poder cedir als seus treballadors o col·laboradors i publicitat al pavelló amb el nom de l’empresa a la secció empreses amigues. - Amic x 4: 220 euros: per a 4 carnets de soci, per poder cedir als seus treballadors o col·laboradors i publicitat al pavelló amb el nom de l’empresa a la secció empreses amigues. - Amic x 5: 270 euros: per a 5 carnets de soci, per poder cedir als seus treballadors o col·laboradors i publicitat al pavelló amb el nom de l’empresa a la secció empreses amigues.

Tothom s’hi podrà subscriure mitjançant el correu electrònic: clubpativilafranca@gmail.com, a la pagina web del CP Vilafranca: clubpativilafranca.cat o bé trucant als telèfons 665371773 i 679961108.