Mercè Guerra quarta al Campionat d’Espanya de relleus i segona al cros popular d’Itàlica

El passat cap de setmana tenir lloc a Sevilla, concretament a la població de Santiponce, al costat de les ruïnes d’Itàlica, el primer Campionat d’Espanya de cros per clubs amb la modalitat relleus mixtes (4x2000 m) on la Mercè, integrant de l’equip de la Joventut Atlètica Sabadell, va córrer el tercer relleu i va contribuir al excel·lent quart lloc aconseguit per l’equip, amb un temps de 28’02”.

L’endemà i va tenir lloc en el mateix circuit el Cros popular internacional on la Mercè va arribar en segon lloc a la categoria sènior, amb un temps de 26’16” en un distància de 6825m. El circuit d’ambdues proves era molt dur, amb constants baixades i pujades i es desenvolupava sobre un terreny també molt dur, el que dificultava la cursa de manera considerable.

Campionat de Catalunya en pista coberta (Sabadell)

Abans d’aquest esdeveniment la Mercè, va iniciar la temporada en la pista coberta, participant amb la prova de 3.000 m del Campionat Catalunya de clubs, on va marcar un temps de 10’13”43 que va significar millorar la seva marca de sempre i aconseguint la marca mínima pels Campionats D’Espanya.



Bona preparació i bones sensacions de cara a les properes curses, el campionat de Catalunya i el d’Espanya de pista coberta en categoria promesa així com el campionat català de cros.