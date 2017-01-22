Resultats dels partits d' hoquei de categoria estatal del cap de setmana ( 21-22 gener )
OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 16
C.P. MANLLEU 1 -- C.E. NOIA FREIXENET 3
ENRILE PAS ALCOI 5 -- C.P. REICOMSA ALCOBENDAS 4
C.H. LLORET VILA ESPORTIVA 1 -- IGUALADA CALAF GRUP 3
CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA -- RECAM LASER C.H. CALDES
REUS DEPORTIU 2 -- C.P. VOLTREGÀ 0
C.P. VIC 3 -- ICG SOFTWARE LLEIDA 3
F.C. BARCELONA LASSA 5 -- MORITZ VENDRELL 0
C.H. LICEO 3 -- CITYLIFT GIRONA H.C 1
PRIMERA NACIONAL ESTATAL- JORNADA 13( Ültima Primera Volta)
P.H.C. SANT CUGAT 5 -- H.C. LLEIDA ALPICAT 3
ASTURHOCKEY C.P. 10 -- C.P. RASPEIG 1
F.C. BARCELONA LASSA 4 -- C.P. VILANOVA GRUP SIMON 4
C .P. CALAFELL TOT L’ ANY 6 -- G.E. I E.G. 1
C.P. TORDERA 7 -- MIS IBERICA H..C. MATARÓ 2
C.H.P. SANT FELIU 10 -- S HUM FRIT RAVICH 2
C.D. ARENYS DE MUNT 4 -- C.H. PALAFURGELL 0( pendent resultat final)
OK LLIGA FEMENINA JORNADA 12
C.P. VILANOVA 4 -- COVESA SFERIC TERRASSA 0
C.P. VOLTREGÀ 3 -- C.P. ALCORCON 1
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 2 -- MEDICARE SYSTEM MATARO 1
H.C. LICEO -- CERDANYOLA H.C.
GENERALI PALAU PLEGAMANS -- C.P. MANLLEU
HOSTELCUR GIJON H.C. 1 -- C.P. LAS ROZAS 1
P.H.C. SANT CUGAT -- C.H.P. BIGUES I RIELLS