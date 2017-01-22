HOQUEI PATINS

Resultats dels partits d' hoquei de categoria estatal del cap de setmana ( 21-22 gener )

Llorens Mateo VNG 22-01-2017 09:53 Lectures 103

OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 16

C.P. MANLLEU 1    --  C.E. NOIA FREIXENET   3

  ENRILE PAS ALCOI    5 --   C.P. REICOMSA ALCOBENDAS   4

C.H. LLORET VILA ESPORTIVA    1     -- IGUALADA CALAF GRUP  3

CAFES NOVELL   C.P. VILAFRANCA    --    RECAM LASER C.H. CALDES    

REUS DEPORTIU   2  --   C.P. VOLTREGÀ     0

 C.P. VIC     3 --  ICG SOFTWARE LLEIDA    3

F.C. BARCELONA  LASSA  5   --  MORITZ VENDRELL   0

C.H. LICEO    3  -- CITYLIFT GIRONA H.C     1

PRIMERA NACIONAL ESTATAL- JORNADA 13( Ültima Primera Volta)

P.H.C. SANT CUGAT     5 -- H.C. LLEIDA ALPICAT      3

ASTURHOCKEY C.P.   10   --  C.P. RASPEIG    1

F.C. BARCELONA LASSA     4 --  C.P. VILANOVA GRUP SIMON   4

C .P. CALAFELL TOT L’ ANY   6  --  G.E. I E.G.      1

C.P. TORDERA  7   --   MIS IBERICA H..C. MATARÓ   2

C.H.P. SANT FELIU    10 --  S HUM FRIT RAVICH    2

C.D. ARENYS DE MUNT   4 --  C.H. PALAFURGELL   0( pendent resultat final)

OK LLIGA FEMENINA JORNADA 12

C.P. VILANOVA    4 --  COVESA SFERIC TERRASSA   0

 C.P. VOLTREGÀ     3  --  C.P. ALCORCON    1

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS   2 --  MEDICARE SYSTEM MATARO    1

H.C. LICEO  --  CERDANYOLA H.C.   

GENERALI PALAU PLEGAMANS  -- C.P. MANLLEU    

HOSTELCUR GIJON H.C.    1     -- C.P. LAS ROZAS   1

P.H.C. SANT CUGAT    -- C.H.P. BIGUES I RIELLS     

 

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