HOQUEI PATINS

Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del cap de setmana

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 22-01-2017 08:15 Lectures 261

OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 16

C.P. MANLLEU 1  -  C.E. NOIA FREIXENET  3

ENRILE PAS ALCOI    5 - C.P. ALCOBENDAS 4

C.H. LLORET 1 - IGUALADA CALAF GRUP  3

C.P. VILAFRANCA    -  C.H. CALDES    

REUS DEPORTIU   2 C.P. VOLTREGÀ  0

 C.P. VIC  3 -  ICG SOFTWARE LLEIDA 3

F.C. BARCELONA 5 - MORITZ VENDRELL 0

C.H. LICEO  3  - GIRONA H.C  1

 

1A NACIONAL ESTATAL- JORNADA 13 (Última Primera Volta)

P.H.C. SANT CUGAT 5 - H.C. LLEIDA ALPICAT  3

ASTURHOCKEY C.P. 10 -  C.P. RASPEIG 1

F.C. BARCELONA 4 - CP VILANOVA GRUP SIMON 4

C .P. CALAFELL TOT L’ ANY   6  - G.E. I E.G. 1

C.P. TORDERA  7   - H..C. MATARÓ 2

C.H.P. SANT FELIU 10 - SHUM FRIT RAVICH 2

C.D. ARENYS DE MUNT 4 - C.H. PALAFURGELL 0 (pendent resultat final)

 

OK LLIGA FEMENINA JORNADA 12

C.P. VILANOVA    4 - SFERIC TERRASSA   0

 C.P. VOLTREGÀ  3 - C.P. ALCORCON  1

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 2 - MATARO  1

H.C. LICEO  -  CERDANYOLA H.C.   

GENERALI PALAU PLEGAMANS - C.P. MANLLEU    

HOSTELCUR GIJON H.C. 1  - C.P. LAS ROZAS 1

P.H.C. SANT CUGAT  - C.H.P. BIGUES I RIELLS     

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