Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 16
C.P. MANLLEU 1 - C.E. NOIA FREIXENET 3
ENRILE PAS ALCOI 5 - C.P. ALCOBENDAS 4
C.H. LLORET 1 - IGUALADA CALAF GRUP 3
C.P. VILAFRANCA - C.H. CALDES
REUS DEPORTIU 2 - C.P. VOLTREGÀ 0
C.P. VIC 3 - ICG SOFTWARE LLEIDA 3
F.C. BARCELONA 5 - MORITZ VENDRELL 0
C.H. LICEO 3 - GIRONA H.C 1
1A NACIONAL ESTATAL- JORNADA 13 (Última Primera Volta)
P.H.C. SANT CUGAT 5 - H.C. LLEIDA ALPICAT 3
ASTURHOCKEY C.P. 10 - C.P. RASPEIG 1
F.C. BARCELONA 4 - CP VILANOVA GRUP SIMON 4
C .P. CALAFELL TOT L’ ANY 6 - G.E. I E.G. 1
C.P. TORDERA 7 - H..C. MATARÓ 2
C.H.P. SANT FELIU 10 - SHUM FRIT RAVICH 2
C.D. ARENYS DE MUNT 4 - C.H. PALAFURGELL 0 (pendent resultat final)
OK LLIGA FEMENINA JORNADA 12
C.P. VILANOVA 4 - SFERIC TERRASSA 0
C.P. VOLTREGÀ 3 - C.P. ALCORCON 1
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 2 - MATARO 1
H.C. LICEO - CERDANYOLA H.C.
GENERALI PALAU PLEGAMANS - C.P. MANLLEU
HOSTELCUR GIJON H.C. 1 - C.P. LAS ROZAS 1
P.H.C. SANT CUGAT - C.H.P. BIGUES I RIELLS