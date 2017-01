La competició aprofita la setmana dels Tres Tombs per recuperar els partits ajornats

Primera Divisió (Jornada 8)

Més problemes dels previstos es va trobar aquesta jornada el Pista Cero-El Racó d’en Pinilla que només va poder superar, per la mínima, a Amigos de Zizou (3-2). Tres nous punt per Finques Rius que aconseguia la victòria per la incompareixença del Club Tennis Ribes. En el partit més interessant de la setmana un dels co-liders de la categoria, Policlinic-Bocana Harbour Sitges, es desfeia de Alimentación Coch-Los Charrua , tercer a la taula, per un ajustat 3-2. Segon triomf de la temporada per Racó de les Cols que s’imposava al Mon·Bus per un clar 3 a 7. Treballada victòria visitant per 2-3 en l’enfrontament entre dos equips, Miró Gràfic Cubelles i Bar La Penya Sitges, instal·lats en la part mitja de la classificació. Jornada de descans per Can Turky’s

Resultats i classificacions Primera Divisió

Segona Divisió B (Jornada 5)

Victoria del Bar El Rinconcito que superava àmpliament a un Patates Fregides BH que es presentava just d’efectius (1-6). Més clar, encara, va ser el triomf del Nottingham Prisa enfront un Restaurant Can Tabaco que segueix a la part baixa de la classificació (7-1). Inesperada derrota de la Penya Barcelonista Ribes que es presentava amb només 6 jugadors i es veia superada pel Running Filipides FC per 4 a 6. Tercera jornada consecutiva sense conèixer la derrota per un Frankfurt El Surtidor que abandona la darrera plaça de la taula en imposar-se al Luke Tubito Team per 3-0. Sense problemes pel UD Pico-Pala , tot i no disposar de cap canvi, per superar clarament al Recanvis Castañeda-Neumaticos Garcia (6-1).

Resultats i classificacions Segona Divisió B