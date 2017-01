El Viladecans indulta al Vilanova

CF Vilanova 0 – UD Viladecans 0

El futbol té coses curioses. En el primer partit de lliga a Viladecans, el Vilanova va jugar el pitjor partit que li recordem en anys, i avui el primer de la segona volta, el Vilanova ha tornat a realitzar contra el mateix rival, el segon pitjor partit de la lliga. Però avui en un partit en el qual no només ha merescut perdre sinó que ha pogut sortir golejat, ha mantingut per primera vegada la porteria a zero gols, gràcies fonamentalment a la manca de punteria dels jugadors visitants i a la bona tasca del providencial avui de nou, Javi Martínez, el porter local.

Dues ocasions clares de gol per als locals, per set dels visitants més altres tres menys clares del Viladecans, han estat el bagatge d'un partit equilibrat en la primera meitat amb quelcom més domini del Viladecans, per una segona meitat on l'únic equip que ha existit sobre el terreny de joc ha estat el Baix Llobregat.

David Rosa el ex Vilanova i que ha acabat sent substituït en els minuts finals, probablement tindrà aquesta nit mals somnis, ja que en els seus peus han estat quatre ocasions totes elles propícies per inaugurar el marcador.

El partit ha iniciat el seu curs trepidantment i en els dos primers minuts els dos equips ja s'haguessin pogut avançar en el marcador.

Però pas a pas els visitants han anat consolidant posicions en el terreny de joc, cobrint espais i sense realitzar un futbol brillant purament, han dominat tots els temps, facetes i situacions estratègiques al llarg i ample de la trobada, davant d'un Vilanova al que avui no estaven ni convocats, Javi Gallardo, ni Giralte, ni Miranda per raons tècniques ni Carricondo lesionat.

El Vilanova ho intentava però sempre trobava la imprecisió, la divisa característica del seu joc i mai arribava a una pilota dividida o a una segona jugada amb avantatge.

Costa veure i entendre com un jugador de gran qualitat com Jordi Roca avui hagi realitzat el pitjor partit a l'equip, com Carlos Henarejos ha estat excessivament lent i expectant, com Victor Morillas ha estat exempt de les habituals cavalcades i com Carlos Contreras que contra el Santboià va ser el millor del partit, i va generar el gol i tot el perill, avui amb prou feines ha tocat la pilota ni ha entrat en joc.

Dels nous fitxatges, Castaño sense estar malament no ha brillat, Maturana se li ha vist tan participatiu com desencertat i erràtic, i Victor Lebrero no ha debutat.

Aquest Vilanova dóna la sensació que no ha assumit els ensenyaments del nou entrenador i que es debat entre els ensenyaments passats de Pallarès i els nous de Edu Berrocal, bastant diferents tots dos.

Un equip, desdibuixat, sense un sòlid patronatge, i obstinat el que és una virtut, en jugar des del darrere la pilota, tot i que de poc serveix quan arribats a un punt proper, o es perd la pilota, o s'és imprecís, o no se sap amb qui jugar-lo i tot acaba en res de res i torna a començar.

Ja vaig dir dies enrere, que no hem de capficar-nos a mirar si estem més lluny o més a prop del cap, la temporada ja no és per lluitar per l'ascens, sinó assegurar com més aviat millor la permanència, perquè aquest equip ha sumat quatre dels divuit últims punts, els quatre amb molta fortuna, ha perdut tots els partits últims amb molta claredat i ara mateix punts en la classificació al marge, es troba en una clara dinàmica de descens per puntuació partit a partit i mentalment.

Aquest equip necessita reforços al més aviat possible, reforços que òbviament millorin el que ja existia, o hi ha en l'equip, i fonamentalment guanyar un partit. El problema és que vénen quatre partits, Almacelles, Lleida B, Reus B i Igualada ... que no són gens fàcils, i ara mateix, llevat de situacions quasi miraculoses, aquest equip per joc i mentalització és difícil endevinar on i contra qui pot obtenir punts. Però per sort el futbol no són matemàtiques, encara que la meva preocupació com ja vaig exposar en CB Ràdio, és màxima, perquè l'equip no progressa, no s'estabilitza i va a menys. Físicament tampoc el veig sobrat.



EL MILLOR. Un equip que intenta jugar a futbol amb la pilota controlada des del darrere sense jugar a la pilotada. Porteria a zero per primer cop a la lliga tot i que hagi estat per presència divina o per un ajudeta de Ramon Centaño des d'una altra dimensió.

EL PITJOR. Un equip fràgil, en nova pretemporada, que segueix sense sumar de tres en tres després de cinc jornades i que aventura més en negatiu que en positiu ara mateix. Com vaig manifestar fa pocs dies, qualsevol refredat és en aquest instant una pulmonia. Si aquest equip no guanya aviat un partit, la situació de llum ambre es pot tornar vermella més aviat que tard. Queda molta lliga per posar-hi remei o perquè se'ns faci eterna. Les quatre jornades finals són molt dures, i l'equip acaba la lliga una jornada abans.

La tarda ha estat gèlida, vent fred, 9 graus de temperatura, 150 soferts i pacients espectadors a la grada, i pluja en els deu minuts finals del partit.

S'ha guardat un minut de silenci per la mort de l'expresident Ramón Centaño. Presència a la llotja, acompanyant a la directiva local, del Director General de l'Esport de Catalunya, Sr. Gerard Figueras, la regidora d'esports de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sra. Blanca Albà i el delegat de la Federació a les comarques del Alt Penedès-Garraf, Sr. Manel Duran.

Han vist targeta groga, Henarejos i Codina pels locals.

Al m. 67 Iker Pujol ha substituït Roca i en el 74 Marcel Álvaro a Henarejos.