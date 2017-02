Un gol de Josep Maria al minut 82 dóna la victòria al Suburense davant el cuer

CF Suburense 1 – CD Morell 0

El davanter reapareixia al minut 65 un cop recuperat de una lesió que l’ha tingut apartat des de el 20 de novembre

Segona victòria consecutiva del Suburense al Municipal d’Aiguadolç sumant set punts en el darrers tres partits, que tot i seguir en zona perillosa l’equip mostra una certa milloria que fa que s’afronti amb més optimisme les 15 jornades que resten.

L’equip d’en Josu Julian però va tenir que picar molta pedra per derrotar per la mínima al cuer, el Morell, en una primera part més discreta de l’equip i una segona totalment llançat buscant obrir la llauna d’un Morell tancat enredera que amb el transcórrer dels minuts s’ho anava creient, el gol de Josep Maria que s’incorporava després de més de dos mesos fora per lesió donava tot un triomf èpic davant un Morell que tan sols han sumat dos punts.

Una oportunitat tenien els visitants al primers deu minuts amb el llançament d’un corner amb remat de cap d’Aleix amb resposta del porter David Gallardo, traient una ma salvadora, un xut de Dídac al 13 va ser l’ocasió més manifesta d0’un Suburense que li va faltar a la seva arribada més sensació de perill, la segona meitat però va ser tot un atac i gol de l’equip sitgetà, tenint la més manifesta en un remat de Sarabia a boca de canó que va salvar el porter visitant quan aquesta ja entrava, calia trencar la bona predisposició en defensa d’un Morell amb molt poc a perdre i molt a guanyar i que es mostrava molt segur deixant poc espais.

Va haver de ser Josep Maria Marcè que tornava al minut 68 un cop recuperat de la lesió que l’ha tingut fora 7 partits, el que trencant d’un fort xut dintre de l’àrea fes el gol de triomf del seus quan ja s’estava acabant el temps, un gol èpic que feia justícia a la persistència de l‘equip malgrat les dificultats trobades.

Fitxa tècnica

CF Suburense: David, Toshi, Sarabia, Villa, Alberto, Laguna, Dídac, Geri, Omar, (Mori 46) Over, (Josep Maria 68) i Marcos Espigado.

CD Morell: Carlos, Javi, Oscar, Anderson, Calvo, Roger, (Aneuydy 85) David (Adel 70) Aleix, Isma, Enric, Rubèn (Armando 64).

L’àrbitre Galera Serrano, amonestava als local Laguna, així com al visitant Roger.

El Proper partit

El Suburense viatjarà aquest diumenge al camp del Vista Alegre, l´hora d’inici les 12 hores.