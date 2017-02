Resultats del cap de setmana i horaris del pròxim dels CP Vilanova

Prebenjamí "C " del CP Vilanova.. Eix

Cap de setmana amb molt bons resultats a la base del Club. Els equips "A" van confirmant les seves aspiracions a poder arribar als campionats i el Benjamí "C" i el Prebenjamí "C", també volen estar entre els millors tot i ser de 1er any.

Cal destacar una nova victòria del Minifem, que està realitzant una gran temporada en el seu debut.

Pel que fa els dos primers equips van patir dures derrotes, que en el cas del femení els col·loquen en lloc de descens i el masculí molt a prop d'aquestes places.

De cara el pròxim cap de setmana els nois tenen un desplaçament clau contra el Alpicat, rival directe per no baixar i les noies descansen, que anirà molt bé per recuperar les lesionades.

De la base destaquem els partits del infantil "A" a Sentmenat i el mateix duel però a casa del Benjamí "C" que determinarà i molt les possibilitats finals de classificació.

Resultats Jornada 4 i 5 DE Febrer

Partits a casa



PREB. INICIACIÓ “A” - CLUB OLESA PATÍ 3 - 0

PREBENJAMÍ “B” - HC SANT JUST “A” 3 - 0

BENJAMÍ “B” - CH SANTA PERPÈTUA 2 - 5

ALEVÍ “B” - CP MASQUEFA 4 - 4

INFANTIL “B” - CERDANYOLA CH “C” 13 - 3

CP VILANOVA SIMON GRUP - PHC SANT CUGAT 1-3

FEM16 - CERDANYOLA CH 3 - 7

INFANTIL “A” - CP JONQUERENC 14 - 1

JUVENIL - CERDANYOLA CH “B” 4 - 3

Partits a fora

CP CONGRÉS “A” - VETERANS CP VILANOVA TOYOTA 4 - 4

HC PALAU PLEG. “A” - PREBENJAMÍ “A” 1 - 2

HF SANT JOSEP SS - BENJAMÍ “A” 5 - 5

CP SANT RAMÓN “A” - PREBENJAMÍ “C” 1 - 2

IGUALADA “C” - BENJAMÍ “C” 2 - 9

CP VOLTREGÀ - CP VILANA OKLLIGAFEMENÍ 3 - 2

CE NOIA “C” - JUNIOR 7 - 7

CH MATARÓ “B” - PREBENJAMÍ “D” 2 - 3

CH ARENYS DE MAR - MINIFEM 2 - 3



Jornada 11 i 12 de febrer

Partits a casa



09:30 Dissabte PREBENJAMÍ “D” - CP Vilafranca “B”

09:30 Dissabte Prebenjamí iniciació “B” - CP Sant Ramón “B”

10:45 Dissabte Prebenjamí iniciació “C” - Caldes CH “B”

10:45 Dissabte PREBENJAMÍ “C” - CP Monjos “A”

12:00 Dissabte PREBENJAMÍ “A” - HF Sant Josep SS “A”

16:00 Dissabte BENJAMÍ “A” - CH Claret “A”

17:15 Dissabte BENJAMÍ “C” - HC Sentmenat “A”

18:30 Dissabte ALEVÍ “A” - CP Tordera “A”

09:30 Diumenge MINIFEM - CP Torrelles

11:00 Diumenge Nacional Catalana FEM - UE Horta

12:30 Diumenge 2ona CATALANA - CP Masquefa

Partits a fora

22:15 Dijous CE NOIA - Veterans CP VILANOVA TOYOTA

10:00 Dissabte CP Masquefa - INFANTIL “B”

11:15 Dissabte Capellades HC “B” - BENJAMÍ “B”

12:00 Dissabte CH Castellet - PREBENJAMÍ “B”

12:30 Dissabte HC Sentmenat “A” - INFANTIL “A”

15:30 Dissabte CE Arenys de Munt “A” - Prebenjamí iniciació “A”

15:40 Dissabte HC Sentmenat “A” - JUVENIL

20:00 Dissabte HC ALPICAT - CP VILANOVA GRUP SIMON

12:30 Diumenge HF Sant Josep “A” - ALEVÍ “B”

16:00 Diumenge CP Manlleu “A” - FEM-16