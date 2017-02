Juguen per no perdre però un gol els sentencia

Vista Alegre 1 – CF Suburense 0

Derrota que trenca una ratxa de tres partits sense perdre al Suburense que tot i no jugar malament li va faltar donar un pas més al municipal del Vista alegre, l’equip queia per un solitari gol encaixat al que els locals van treure molt de rendiment, renunciant a partir d’aquí a la pilota que va ser del Suburense al que li va faltar potser més arribada així com més encert, repetint el mateix guió que al municipal d’Aiguadolç que amb molt poc els del Baix Llobregat es van fer amb els tres punts, aconseguint en els dos enfrontaments d’aquesta temporada mantenir la porta a 0 davant l’equip d’en Josu Julian donant amb aquesta derrota un pas enredera en el seu objectiu de sortir dels jocs de perill de la taula.

De la millor manera amb poca arribada local encarava els primers minuts el Suburense, un avís en forma de profunditat per la banda era tot el perill local però un passi al frontal de l’àrea de la seva millor referencia en atac, Sani, generava el remat impressionant d’Estrada al minut 23, un gol que li anava com anell al dit degut a que a partir d’aquí jugaven a veure-les venir ben posats al terreny de joc, va poder canviar tot si la triangulació Villa, Dídac i Geri amb remat tot solt d’aquest últim hagués entrat però la pilota s’anava alta, o el tir amb molta intenció de Pablo fora per poc.

Va buscar el tècnic sitgetà donar-li més profunditat a l’equip als primers 20 minuts de la segona meitat amb la sortida de Josep Maria i Over per Alberto i Edgar, faltant però en tot moment el darrer passi endavant, la va tenir però Josep Maria al darrer sospir però el seu tir s’anava fregant el gol al minut 90, abans però el local Sani va enviar el seu remat al pal.

Fitxa tècnica

Vista Alegre UD: Tomàs, Lara, Adrián Marti, (Gilberto 78) Prieto, Nadufal, (Jarabo 59) Sani, Zenon, (Poche 68) German, Estrada, (Jonatan 68) Dani i (Stephan 78).

CF Suburense: David, Toshi, Sarabia, Villa, Alberto, (Over 69) Edgard (Josep Maria 60) Dídac, (Cristian Laguna 85) Geri, Omar, Mori (Sardà 85) Pablo i (Marcos Espigado 85).

L’àrbitre Ollé Lladó amonestava al locals Nadufal, Jarabo i German així com als visitants Josep Maria, Dídac i Marcos Espigado.

El proper partit

El Suburense rep aquest diumenge al Sant Ildefons, l’hora d’inici les 17 hores.