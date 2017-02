Nova victòria de La Parròquia-Samà Femení en un partit molt dur

Club Bàsquet Cervera 53 - La Parròquia Samà Vilanova 60

La Parròquia-Bàsquet Samà tornava a jugar aquest cap de setmana fora de casa. En aquesta ocasió contra el CB Cervera, equip igualat fins a l'encontre amb les vilanovines en la tercera posició. Es preveia un partit molt físic sota els taulells, i així va ser.

L'inici del partit va estar marcat per la igualtat en el marcador. Tot i que el Samà era capaç d'anotar en accions de joc, les locals ho feien amb tirs lliures i jugades de fons. La duresa de les jugadores interiors del Cervera donava molta feina a les pivots vilanovines. A poc a poc les vermelles van començar a ajustar i a enfortir la defensa. D'aquesta manera van poder finalitzar accions ràpides transformant cistelles en contraatac i amb penetracions. En el minut 8 la Parròquia dominava amb un 8 a 20. La reacció de les de negre va venir del seu màxim argument, el joc interior però el primer període va finalitzar amb un 14 a 23.

A l'inici del segon període un 7 a 2 ajustava el resultat a un 21 a 25 en el minut 4. A partir d'aquí clar domini en el joc del Bàsquet Samà fins a la mitja part. Un 4 a 14 donava el màxim avantatge del partit per a un Samà amb molta serietat i duresa en el treball defensiu i amb tranquil·litat en l'atac.

A la represa, poca anotació per part dels dos equips, sobretot per les visitants. El desencert en el tir exterior i les pèrdues de pilota en les penetracions no permetien donar seguretat a un atac que tot i treballar bé no trobava la cistella. Tot i així al minut 9 l'avantatge vermell encara era de 14 punts. Un parcial de 6 a 0 per acabar el quart va escurçar la diferència a només 8 punts.

Els darrers deu minuts van ser un estira-i-arronsa en el marcador. Un Cervera jugant amb la seva pivot més dominant que era capaç de fer mal en el rebot ofensiu però el Samà començava a estar fi des del triple. A mesura que s'apropava el final del partit, més tensió sobre la pista i a tan sols 2 minuts les locals s'apropaven a 4. Magnífica actitud per acabar el partit de les jugadores d'Òscar Andreu amb una defensa brillant i anotant quan faltava mig minut la cistella que donava el basquet average a les vilanovines. Una última defensa d'infart per al Samà que va ser capaç de recuperar la pilota i atacar amb passades fins al final.

Victòria i basquet average en un partit molt dur, tens i demostrant autocontrol en els moments importants.

El pròxim partit de La Parròquia Bàsquet Samà Vilanova el jugarà dissabte a les 16 h a Vilanova contra l'ASFE Sant Fruitós. Equip que en la primera volta va ser capaç de guanyar de 23 a les samistes.

Anotacions: LAIA (6) - ANNA (2) - ANIRA (29) - ANDREA (2) - IRENE (11) - LAURA (5) - ELI (5) - ELENA (0) - MARINA (0) - VALAYA (0) (NO JUGA: JUDITH)

Parcials: 14-23 / 11-16 / 13-7 / 15-14