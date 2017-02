Pas enrere del Sitges relliscant davant el Piera

UE Sitges 1 – Piera AE 2



Tercera derrota del Sitges al municipal, en aquest cas davant el Piera en un partit en el que dos errades en defensa en 20 minuts deixaven vist per sentència el partit amb un 0 a 2, tot i això és cert que l’equip reaccionava entrant al matx abans dels descans amb el gol de Gerard i va poder donar-li la volta als primers minuts de la represa però amb poc encert, després es descol·locava faltant més arribada, acabant perdent més de tres punts en una jornada que de guanyar s’haguessin col·locat a un punt de la promoció amb el mateixos punts que la Munia que ara son tercers.

El gol encaixat al primer minut va fer molt de mal al Sitges en una pífia ben aprofitada pel visitant German Galves, però es va complicar una mica més amb un altre regal al minut 20 que Aleix Ribas no perdonava, hi havia temps per intentar donar-li la volta, començant però els sitgetans a generar bones ocasions manifestes de gol, un xut d’Alex Pérez amb refús del porter va servir per que el remat posterior de Gerard fiques als d’en Rafa Porras dintre amb tota la segona part per davant.

Els canvis fets pel tècnic amb la intenció de donar més frescor no van donar el que s’esperava al joc ofensiu, es va poder marcar als primers minuts de la segona meitat i fins i tot poder donar-li la volta al mitjó, però la manca d’encert i la bona feina realitzada en defensa del Piera portava a no trobar forat arribant a la fi sens cap moviment al marcador.

Fitxa tècnica

UE Sitges: Ivan Daza, Bernat, Quique, (Candel 70) Carrasco, Jordi Ayala, Victor, (Yago 76) Pepe, (Xavi Rodríguez 46) Jonatan, Dani Midgley (Ferran 61) Alex Pérez, Gerard (Ricard 61)

El proper partit

Aquest dissabte l’equip es desplaça al difícil camp del Òdena, l’hora d’inici les 16 hores.