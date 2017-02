El CE Nova Olivella cau al pou de la classificació

Aquest dimecres els homes de Jonay Reguera tenien una nova oportunitat de netejar la seva imatge de les últimes setmanes, on els resultats no han estat a l’alçada d’aquesta plantilla. Si la setmana passada perdien fora de casa, amb una mica de mala sort i amb bon joc, aquesta es presentava amb un partit a priori més senzill, vista la classificació, amb el Restaurant Can Tabaco (vell conegut de l´afició del Nova).

Un partit que començava amb la certesa de poder guanyar des de el primer minut, i la veritat que no trigava gaire el matx en posar-se a favor de l’equip olivellenc, amb golàs del davanter Dani Reche, que acabaria sent el pitxitxi del Nova al final del partit, 1 a 0. Un Nova que necessitava per viure tranquil a la classificació els tres punts, i que contínuament perdia ocasions de gol clares davant el porter del Can Tabaco. I quan un perdona i perdona, acaba rebent un mal premi, en contraatac arribava el primer gol i l´empat, de l’equip visitant, posant el 1 a 1. Així arribava la mitja part. Jonay Reguera, no volia un monòleg del partit de la setmana passada, i esperonava als seus jugadors per passar el mal tràngol.

La segona part començava a tope, per part de l’equip del CE. Nova Olivella, i no trigava gaire en posar-se un altre vegada per davant, amb el segon gol del pitxitxi Dani Reche, 2 a 1. La cosa començava a pintar molt bé, a part del bon resultat, els nois del Nova es posaven les piles i no baixaven el ritme de partit.

I quan la cosa semblava enllestida i els tres punts a casa, el Can Tabaco, que no havia fet un gran partit, tornava a posar les taules en el marcador, amb el 2 a 2. El míster del Nova tirava les línies cap endavant, perquè després de com havia anat el partit, l’empat era com perdre. I a dos minuts del final, el 2 a 3, i un altre partit perdut en els últims moments.

Tercer per la cua, i a posar-se les piles la setmana que ve. La crisi arriba al Nova